CTP Milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz hafta Meclis’te dile getirdiği “trollere ödeme yapılıyor” iddiasını bir adım ileri taşıdı; Başbakan Ünal Üstel’in “Bir tane çek getirsinler istifa ederim” sözlerine karşılık, 50 bin TL’lik ödeme belgesini kürsüden gösterdi.

( Trol, sosyal medyada, kullanıcıları kasıtlı olarak kışkırtmak, öfkelendirmek veya tartışma çıkarmak amacıyla alaycı, saldırgan veya asılsız içerikler paylaşan kişidir)

Devrim Barçın, hükümetin “tasarruf” söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, özellikle “hane halkına yapılan ödemeler” kalemi üzerinden kamu kaynaklarının kontrolsüz şekilde dağıtıldığını söyledi

“Tasarruf yok, harcama artıyor” diyen Barçın, Maliye’nin bazı ödeneklerde kesinti yapması gerekirken bunun uygulanmadığını belirtti. Barçın, “Yüzde 10 tasarruf yapılması gerekirken, 2 milyon 200 bin TL olan ödeneğin 10 aylık gerçekleşmesi 3 milyon 115 bin TL’ye çıktı, yıl sonu hedefi ise 3 milyon 200 bin TL olarak tadil edildi” dedi.

Barçın, 2026 bütçesinde de benzer uygulamaların sürdüğünü belirterek, “Hane halkına yapılan ödemeler kaleminden maaş niteliğinde ödemeler yapılıyor. Trollere ödeme yapılıyor, çekler yazılıyor” sözlerini tekrarladı. Başbakan Üstel’in “en fazla 15-20 bin TL’lik çekler yazılır” açıklamasına dikkat çeken Barçın, Meclis kürsüsünde belge göstererek şu ifadeleri kullandı: “50 bin TL’lik ödeme var. Sayın Üstel ‘böyle bir çek getirilirse istifa ederim’ dedi. İşte burada. İspatı.”

AYNI KİŞİYE ERTESİ GÜN BİR ÖDEME DAHA

Barçın, 16 Mart tarihinde Maliye’den K.N.Y. adına 50 bin TL ödeme yapıldığını, bununla da sınırlı kalınmadığını savundu. “Bu kişiye bir gün sonra Başbakanlıktan 10 bin TL daha ödeme çıkarıldı. Maaşa bağlanmış durumda” diyen Barçın, söz konusu işlemlerin kamu vicdanını zedelediğini vurguladı.

Siyasi bağlantı iddiaları Barçın, ödeme yapılan kişilerden birinin sosyal yardım maaşı aldığı halde ek ödemelerden de yararlandığını ve UBP ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. Diğer kişinin ise sahte diploma davasıyla gündeme gelen Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal’ın butiğinde çalışan biri olduğunu ifade etti.

Barçın, konuşmasında bazı kişilerin baş harflerini de vererek dikkat çeken örnekler paylaştı.

“B.Y.” olarak ifade ettiği bir kişinin hem hane halkı yardımı kapsamında 10 bin TL aldığını hem de sosyal medyada hükümeti savunan yorumlar yaptığını belirten Barçın, bu kişinin aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi’nde çalıştığını söyledi.

Bir diğer örnek olarak “S.P.” isimli bir kişiyi de gündeme getiren Barçın, bu kişinin farklı dönemlerde parti bünyesinde çalıştığını ve sosyal medyada aktif şekilde yorum yaptığını ifade etti.

Bu kişilerin sosyal medyada CTP’ye yönelik yorumlar yaptığını, hatta küfür içeren paylaşımlarda bulunduğunu da aktaran Barçın, tüm bu bilgilerin belgelerle desteklendiğini söyledi.

Barçın ayrıca, söz konusu yardımların büyük kısmının Girne ve Alsancak bölgesinde yoğunlaştığını ve yaş ortalamasının genç kişilerden oluştuğunu belirtti.

ÜSTEL

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın “çek” ve “trol” iddiaları üzerinden hükümeti hedef alan konuşmasının ardından Başbakan Ünal Üstel kürsüye çıkarak yanıt verdi.

Üstel, Barçın’ın iddialarına Meclis kürsüsünden yanıt vererek, daha önce dile getirdiği “Başbakanlıktan 50 bin TL’lik çek varsa istifa ederim” sözünü hatırlattı.

Üstel, siyasi geçmişine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ben zaten 91’den beri 2026 yılına kadar bu halk beni milletvekili seçtiyse sözüm ile seçti. Dürüstlüğüm ile seçti. Çalışkanlığım ile seçti. Hiçbir zaman popülizm yapmadım. Hiçbir zaman birilerini karalayarak bir yerlere gelmek istemedim.”

Tartışmanın merkezindeki çek iddiasına da doğrudan yanıt veren Üstel, daha önce televizyon programında söylediği sözlerin arkasında olduğunu vurguladı:

“Geçen gün televizyonda konuşurken ne konuştuğumu da bilirim, ne söylediğimi de bilirim. Başbakanlık altından hane yardımından bir çek çıkarsa elli bin liralık, getirsin milletvekili, istifamı koyacağım.”

Üstel konuşmasında “trol” iddialarına da değinerek şöyle dedi:

“Ben başbakan olduktan sonra neredeyse iki ay sonra troller her açıklamamın altına ne anam kaldı, ne babam kaldı, ne çocuklarım kaldı. Ama hiçbir zaman hiçbir arkadaşıma bu konuda bir yakıştırma yapmadım. Bu trollere ne benim ne de Ulusal Birlik Partisi’nden herhangi bir milletvekili veya bakan arkadaşımın ihtiyacı yoktur”