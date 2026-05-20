-Ankara’da ortak basın toplantısı

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında Ankara’da bulunmaktan ve ülkenin geleceği açısından tarihi öneme sahip konuları ile projeleri birlikte değerlendirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı.

- Ortak tarih, ortak mücadele ve kardeşlik vurgusu: “Türkiye’siz bir KKTC, KKTC’siz bir Türkiye düşünülemez”

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin sıradan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin çok ötesinde olduğunu belirten Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin ortak tarih, ortak mücadele, ortak kader ve sarsılmaz bir kardeşlik bağı üzerine kurulduğunu söyledi.

“Türkiye’siz bir KKTC, KKTC’siz bir Türkiye düşünülemez.” diyen Üstel, bu anlayışın koşulsuz dayanışmanın, güçlü iş birliğinin ve kardeşlik hukukunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Üstel, birlikte hayata geçirilen büyük projelerin de kardeşlik bağı, koşulsuz sevgi, saygı ve güvenin neticesinde ortaya çıktığını kaydetti.

-Gündem enerji projeleri

Üstel, 14 yıl önce benzer bir toplantıda Asrın Su Projesi’nin adımlarının atıldığını hatırlatarak, bugün ise tarihe geçebilecek büyüklükte yeni projelerin değerlendirildiğini söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinin önemini açıkça ortaya koyduğunu belirten Üstel, görüşmelerin en önemli gündem başlıklarından birinin Türkiye ile KKTC arasında hayata geçirilmesi planlanan enerji projeleri olduğunu kaydetti.

Türkiye’den KKTC’ye enterkonnekte elektrik hattı çekilmesine yönelik ilk adımların daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte atıldığını ifade eden Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı'nın (ENTSO-E) izin süreçlerinde sorun çıkarmaya ve işleri yokuşa sürmeye devam ettiğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti liderliğinin bu sorunu da aşacağına yürekten inandığını belirtti.

-“Enerji ve doğal gaz ile KKTC’nin geleceği değişecek; Anadolu’nun desteği, KKTC’nin enerjisini yükseltecek”

“Şimdi bu büyük projenin yanına yüzyılın yeni bir projesini daha ekliyoruz.” diyen Üstel, Türkiye’den çekilecek boru hattı ile KKTC’ye doğal gaz getirilmesini öngören yeni bir projenin gündemde olduğunu söyledi.

Bu stratejik adımın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun en görkemli projeleri arasında yer alacağını ifade eden Üstel, Asrın Projesi ile Anadolu’dan KKTC’ye su getirildiğini, şimdi ise Türkiye’den KKTC’ye elektrik ve doğal gaz geleceğini kaydetti.

“Su geldi, hayat değişti. Şimdi enerji ve doğal gaz ile KKTC’nin geleceği değişecek.” diyen Üstel, Anadolu’nun desteğinin KKTC’nin enerjisini yükselteceğini söyledi.

Projelerin yalnızca KKTC açısından değil, Doğu Akdeniz’in geleceği açısından da tarihi öneme sahip olduğunu belirten Üstel, Türkiye’den adaya ulaştırılması planlanan doğal gazın ilk aşamada elektrik üretiminde kullanılacağını ifade etti.

Böylece enerji üretim kapasitesinin güçleneceğini kaydeden Üstel, daha çevreci, daha güvenli, daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşulacağını söyledi.

Doğal gazın, mevcut sistemlere göre daha düşük karbon salımı oluşturan, çevreye daha az zarar veren ve enerji arz güvenliği açısından daha güçlü bir kaynak olduğunu belirten Üstel, ilerleyen süreçte bu altyapının adanın geneline ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

-“Gelin; gerçekçi, uygulanabilir ve adadaki huzura, iş birliğine ve ortak geleceğe hizmet edecek projelere destek verin”

Üstel, Rum yönetimine, Avrupa Birliği’ne ve Kıbrıs’ta çözüm arayışında olduğunu ifade eden uluslararası çevrelere de çağrıda bulunarak, su, elektrik ve doğal gaz projelerine siyasi engeller çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

“Gelin, bu projelerin bir paydaşı da siz olunuz. Adaya elektrik gelmesine engel çıkarmaktan vazgeçiniz. Enterkonnekte sistemin hayata geçmesine destek verin.” ifadelerini kullanan Üstel, “Kıbrıs aydınlansın. Kıbrıs’ın enerjisi yükselsin.” dedi.

“Kıbrıs’a enerjinin gelebileceği en doğru, en uygulanabilir ve en sürdürülebilir güzergah Türkiye üzerinden geçmektedir.” diyen Üstel, hayal projeler yerine adadaki huzura, iş birliğine ve ortak geleceğe hizmet edecek gerçekçi projelere destek verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Enerji, su ve altyapı alanındaki iş birliklerinin iki halk arasında güven oluşturacağını, ortak üretimi teşvik edeceğini ve ekonomik yakınlaşmayı artıracağını ifade eden Üstel, bunun adadaki barışa somut katkı sağlayacağını söyledi.

-“Güven artırmak isteyenler, adadaki üslerin sayısını değil; enerjiyi, üretimi ve iş birliğini artırmalıdır”

“Güven artırmak isteyenler, adadaki üslerin sayısını değil; enerjiyi, üretimi ve iş birliğini artırmalıdır.” diyen Üstel, Kıbrıs’ta çözüm isteyen herkesin halkların günlük yaşamına doğrudan dokunan bu projelere destek vermesi gerektiğini belirtti.

Üstel ayrıca Rum liderliğini, gerginliği artıran söylemler yerine toplumları yakınlaştıracak, iş birliğini güçlendirecek ve ortak geleceğe hizmet edecek bir yaklaşım ortaya koymaya davet etti.

-“Üreten kazanacak, çalışan kazanacak, KKTC ekonomisi büyümeye devam edecektir”

Üstel, görüşmelerde 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeler ile destek programlarının da detaylı şekilde ele alındığını söyledi.

Başta turizm, inşaat, sanayi, reel sektör, esnaf ve tarım olmak üzere üreten sektörlere yönelik desteklerin kısa süre içerisinde devreye gireceğini belirten Üstel, kadınlara, gençlere ve iş dünyasına yönelik yeni finansman imkânlarının da ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

“Üreten kazanacak, çalışan kazanacak, KKTC ekonomisi büyümeye devam edecektir.” diyen Üstel, devam eden projelerin önemli bir bölümünün gelecek iki aylık süreç içerisinde halkın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Üstel, hastane projeleri, okul yatırımları, sosyal konut projeleri ile tamamlanma aşamasına gelen yol projelerinin tek tek hayata geçirileceğini ifade etti.

-“İstikrar varsa güçlü gelecek vardır"

“2026 yılının projelerin tamamlanma yılı olacağını söylemiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Projeleri birer birer hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullanan Üstel, hükümetin KKTC’nin son yıllardaki en uzun soluklu ve en istikrarlı hükümeti olduğunu, bu istikrarın Türkiye ile ilişkilere de olumlu yansıdığını kaydetti.

Üstel, bu istikrarın yıllardır tamamlanamayan projelerin tamamlanmasına, yeni projelerin hızla ilerlemesine ve reformların kararlılıkla uygulanmasına önemli katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

“İstikrar varsa yatırım vardır. İstikrar varsa proje vardır. İstikrar varsa güçlü gelecek vardır.” diyen Üstel, hükümetin istikrarı sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

-Kıbrıs konusunda “iki devlet” vurgusu...

Üstel, konuşmasında Kıbrıs meselesindeki duruşlarının net olduğunu belirterek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Adadaki gerçeğin artık iki halk ve iki devlet olduğunu ifade eden Üstel, bu gerçek kabul edilmeden sürdürülebilir bir çözüm zemininin oluşamayacağını kaydetti.

Üstel, buna rağmen diyaloga, iş birliğine, ortak kalkınmaya ve halkların refahına katkı sağlayacak her türlü yapıcı adıma açık olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Biz gerginlik değil istikrar istiyoruz. Çatışma değil iş birliği istiyoruz. Belirsizlik değil güçlü bir gelecek istiyoruz.” diyen Üstel, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile emeği geçen heyetlere teşekkür etti.

Üstel, hayata geçirilmesi planlanan enerji ve doğal gaz projelerinin bölgeye, adaya ve halka hayırlı olmasını diledi.