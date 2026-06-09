Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Üye ülkeler arasındaki eğitim iş birliklerinin değerlendirildiği toplantıda Çavuşoğlu, bir de konuşma yaptı.

Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün, gönül bağları ve ortak kültürel kökleri ile her zaman, Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamayı yalnızca akademik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kardeşlik hukukunun bir gereği olarak gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, eğitim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, “Bu bağlamda toplantının başlıkları arasında yer alan öğrenci ve öğretmen değişim programlarının uygulanması, Türk Devleti Teşkilatı kardeş okul programının başlatılması, Kıbrıs Türkü’nün Türk dünyasıyla eğitim alanındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, bir eğitim adası olma vizyonuyla hareket etttiğini ve 100’ün üzerinde farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu güçlü insan kaynağı ve akademik birikim, Türk dünyasıyla eğitim ve bilim alanındaki kurumsal bağlarımızın daha da güçlenmesine zemin hazırlamıştır.” diye konuştu.

KKTC’nin, Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi ve ülkedeki yedi üniversitenin Türk Üniversiteler Birliği’ne üye olmasının; Türk dünyasıyla eğitim, bilim ve yükseköğretim alanındaki kurumsal iş birliğinin güçlendiğinin göstergesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türk Üniversiteler Birliği’ne üye üniversite sayısının artmasını arzuladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Prestijli üniversitelerimiz, nitelikli akademik kadrolarımız ve çok kültürlü yapımızla, Türk Dünyası’nda eğitime, bilime ve insan kaynağı gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de öğrenci hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve akademik iş birlikleriyle bu katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Orhun Değişim Programı’nın öğrenci ve akademisyenlere açılmasının KKTC’nin, Türk dünyası yükseköğretim alanıyla bütünleşmesi açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, “Bu bağlamda üniversitelerimiz, bahse konu hareketliliğe ev sahipliği yapmaya ve ortak programlar geliştirilmesi için tam destek vermeye hazırdır.” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimi artık yalnızca bölgesel değil, küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” diyen Çavuşoğlu, TDT çatısı altında, atılacak adımların gelecek nesillere daha parlak ve müreffeh bir Türk Dünyası bırakacağını vurguladı.