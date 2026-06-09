Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç'un da katıldığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, ekonomik iş birliği imkanları, esnafla vatandaşların refahına katkı sağlanması gibi konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin sürdürülmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.