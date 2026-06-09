Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Girne’de yaşanan ekolojik sorunların kaynağı olarak “sermayeyi” göstererek, doğaya zarar veren faaliyetlerin durdurulmasını talep etti.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “doğayı talan ederek zenginleşen şirketlerden Çevre Vergisi alınmasını ve ekolojik talanın parçası olan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması" istendi.

Açıklamada, kanalizasyon şebekesinin doğrudan Girne sahillerine boşaltıldığı görüntüler hatırlatılarak, Girne’nin altyapısının nüfusu taşıyamadığı kaydedildi.

Çevre felaketinin sebebi olarak “büyük oteller, inşaat şirketleri ve siyasetçiler” gösterilirken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da eleştirildi. Açıklamada, Girne’de son 24 yılın 16'sında CTP'li belediye başkanlarının görev yaptığı hatırlatılarak, “Murat Şenkul’un mensubu olduğu partinin 16 yılda bu konuyu neden çözemediğinin hesabını vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.” denildi.

Açıklamada, kumarhanelerin kapatılması, büyük otellerin ihtiyaç oranında azaltılması, sahillerin halkın erişimine açılması, toplu taşıma sisteminin kurulması ve yapılaşmanın şehir plancılığının ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi istendi.