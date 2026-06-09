Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi bünyesinde yakın zamanda hayata geçirilecek yeni platform ile üyelere dijital kanallar üzerinden de hizmet verilecek.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baybora, ticari bankalar haricinde dijital sistemi kooperatif bünyesine kazandırarak bir ilke imza attıklarını belirtti.

Konuyla ilgili KTÖS binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, kooperatifin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

-Baybora

Basın toplantısında ilk sözü KTÖS Başkanı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baybora aldı. Finansın, üretimle birlikte ekonominin temelini oluşturduğunu ifade eden Baybora, kooperatifler ve kooperatifçiliğin Kıbrıs Türk toplumunun tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Baybora, 1950’li yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklerin dayanışma gösterdiği kooperatifçiliğin beraberinde dayanışma ve var oluş mücadelesini de getirdiğini dile getirdi.

-“Altı bine yakın üyeye hizmet sunuyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi yöneticileri olarak altı bine yakın üyeye hizmet sunduklarını ifade eden Baybora, hizmet kalitesinin artırılması, dijital dönüşümün ve teknolojik altyapının kooperatifte uygulanmasıyla ilgili bir süreden beri çalışmaları olduğunu söyledi.

Kooperatifçiliğin, dayanışma ekonomisinin ve üretimin temelini oluşturduğunu vurgulayan Baybora, kendilerinin de bu alanda ciddi bir fon sağlayıcısı olduklarını kaydetti. Ülke genelinde toplamda yüzde 20’ye tekabül eden Kooperatif Merkez Bankası’nın altında faaliyetlerini 1958 yılından beri sürdürdüklerini dile getiren Baybora, bu çağda dijital dönüşümün, altyapının ve teknolojinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu farkında olan bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirtti, “Bu vizyonu kendimize şiar edindik” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin, 100 Milyon dolarlık aktif büyüklüğü ile Kooperatif Merkez Bankası’nın ana taşıyıcılarından biri olduğunu kaydeden Baybora, kooperatifin, ülke genelinde tüm bölgelerde şubeleri olduğunu ifade etti. Baybora, ticari bankalar haricinde dijital sistemi kooperatif bünyesine kazandırarak, bir ilke imza attıklarını vurguladı.

-“Hizmet kalitesini artıracağız”

Kooperatiflerin ülke üretiminde, ekonomisinde var olmasının, genel refah seviyesinin geliştirilmesi ve istihdama katkı açısından önemli olduğunu belirten Baybora, “Kurumsal kimliğimizin geliştirilmesi, dönüştürülmesi ile ilgili uzun yıllardan beri çalışmalarımız vardır. Dijital sistemin de uygulanması sonrasında hizmet kalitesini artıracağız” diye konuştu.

Katkılarından dolayı Kooperatif Merkez Bankası Müdürlüğü’ne teşekkür eden Baybora, Kooperatif Merkez Bankası bünyesinde toplam 99’a yakın kredi ve tasarruf kooperatifi olduğuna işaret ederek, “Bu öncülüğü biz yapıyoruz, bunun arkasının gelmesi ve gelişmesiyle ilgili de çağrı yapıyoruz” dedi.

Siyasete de çağrıda bulunan Baybora, “Kooperatif Merkez Bankası bünyesinde siyasetin vesayetinin son bulması gerektiğini” söyled, kooperatifçilikle ilgili politikalar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

-Sözgen

Yeni sistemi kooperatif bünyesine kazandıracak olan Nucleus Software LTD. Direktörü Şeren Sözgen de, CoreTechsS Bankacılık Platformu’nun yakın zamanda Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nde devreye alınarak, üyelerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Bu projenin yalnızca yeni bir yazılımın kullanıma alınmasından ibaret olmadığını kaydeden Sözgen, “Bu proje, kooperatifimizin üyelerine sunduğu hizmetlerin daha hızlı, daha güvenli, daha erişilebilir ve daha modern bir yapıya kavuşmasının temelini oluşturmaktadır” dedi.

Yakın zamanda devreye alınacak olan CoreTechsS platformu ile birlikte kooperatifin, üyelerine bugüne kadar sunulan hizmetleri çok daha güçlü bir teknolojik altyapı üzerinde sunma imkanına kavuşacağını dile getiren Sözgen, sistemin devreye alınmasını takiben üyelerin, KKTC Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir bankadan aldıkları hizmetleri alabileceğini belirtti.

Sözgen, üyelerin, hesaplarına internet ve mobil kanallar üzerinden erişebileceğini, para transferlerini hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebileceğini, UBAN numaraları üzerinden para gönderip alabileceklerini söyledi. Sözgen, üyelerin elektrik, su, telefon ve diğer kurum faturalarını dijital ortamda ödeyebileceklerini, şubeye gitmeden birçok işlemi gerçekleştirebileceklerini ve günün her saatinde finansal hizmetlere erişebileceklerini de kaydetti.

Üyelerin, dijital kanallar üzerinden e-Devlet hizmetlerinden de yararlanabileceğini ifade eden Sözgen, bu yeni altyapının, gelecekte üyelere sunulacak yeni dijital hizmetlerin ve yenilikçi finansal çözümlerin de temelini oluşturacağını vurguladı.

“Asıl önemli olan, üyelerin günlük hayatını kolaylaştıracak, zamandan tasarruf sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek bir yapının kuruluyor olmasıdır” diyen Sözgen, yakın zamanda hizmete girecek yeni platform ile kooperatifin, üyelerine daha hızlı hizmet veren, dijital kanalları etkin kullanan ve geleceğe güvenle bakan bir kurum yapısına kavuşacağını kaydetti.