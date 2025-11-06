Başbakan Üstel, Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Şampiyon Melekler için adalet mücadelesinde Adıyaman’daki bir duruşmayı daha geride bıraktıklarını söyledi.

Üstel, ilk günden itibaren bu davayı yalnızca uzaktan izleyen olmadıklarını, adaletin tecellisi için halkı temsilen her aşamasında bizzat bulundukları yargılama süresince “adalet yerini bulacak” ve “İsias Ortak davamızdır” sözlerinin gereğini yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, “Bugün gerçekleştirilen duruşmanın gündemindeki bilirkişi raporunda ortaya çıkan belge ve tespitler, yaşanan felaketin ciddiyetini ve olası kast taleplerimizin de ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Rapor, ihmallerin zincirleme biçimde nasıl acıya dönüştüğünü, doğal bir afetin nasıl felakete dönüştürüldüğünü ortaya koymuştur” dedi.

Mahkeme sürecinin devam ettiğini ve adalet arayışının bitmediğini kaydeden Üstel, ailelerle birlikte davadaki kararlı duruşlarının sürdüğünü belirtti.

Başbakan Üstel, “Biz bu kararlılığın, bu onurlu mücadelenin sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması, her kurumun ve bireyin kullandığı yetkinin sorumluluğunu üstlenmesi için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, açıklamasını “Şampiyon Melekleri aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, ailelerimize sabır, metanet ve güç diliyorum” temennisiyle tamamladı.