Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.30’da başlayan duruşma, 15.30 sıralarında sona erdi.

Davada, sanıkların ve avukatların savunma yapmak için istediği bir aylık süre tanındı.

Mahkeme; Ahmet Bozkurt’un dinlenmesinin reddine; Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’nin dinlenmesinin reddine; Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) davaya katılım talebinin reddine; sanıkların tutuklanması talebinin reddine; sanıkların adli kontrol şartlarının ve yurt dışına çıkış yasağının aynen devamına karar verdi.