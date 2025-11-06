Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.30’da başlayan duruşma, 15.30 sıralarında sona erdi.
Davada, sanıkların ve avukatların savunma yapmak için istediği bir aylık süre tanındı.
Eğitim Bakanlığı, grev yasağına uymayan KTOEÖS'e hukuki cevap verileceğini açıkladı
İçeriği Görüntüle
Mahkeme; Ahmet Bozkurt’un dinlenmesinin reddine; Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’nin dinlenmesinin reddine; Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) davaya katılım talebinin reddine; sanıkların tutuklanması talebinin reddine; sanıkların adli kontrol şartlarının ve yurt dışına çıkış yasağının aynen devamına karar verdi.