Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin uluslararası havalimanı olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel son günlerde basında yer alan Ercan Havalimanı'yla ilgili bazı iddialara dair açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, "Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanıdır ve öyle de kalacaktır. Bunun aksini ima eden, düşündüren ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin bir iç hat havalimanına dönüşeceği yönündeki değerlendirmeler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Üstel, hükümet ortaklarıyla hedeflerinin; bilet fiyatlarını düşürmek, vatandaşların daha uygun maliyetlerle seyahat etmesini sağlamak ve yeni uluslararası uçuş imkanlarını artırmak olduğuna işaret ettiği açıklamasında, Ercan'ın önemine vurgu yaptı. Üstel şunları kaydetti:

-"Amaç uçuş maliyetlerini iç hat seviyelerine yaklaştırmak"

"Ercan, bizim için sıradan bir havalimanı değil, devletimizin dünyaya açılan en önemli egemenlik kapılarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz teknik çalışmaların amacı, uçuş maliyetlerini iç hat seviyelerine yaklaştırarak vatandaşlarımız lehine ekonomik avantaj sağlamaktır.

Henüz hükümetimizin önüne bu konuda gelmiş herhangi bir rapor da bulunmamaktadır.

Çalışmalar tamamlandığında gerekli değerlendirmeleri hem hükümet ortaklarımızla yapacak hem de kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendireceğiz.”