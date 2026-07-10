Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile bugün imzalanacak doğal gaz mutabakat zaptının ve alınacak kararların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.

Üstel, “Hedefimiz, enerji güvenliğimizi güçlendirmek, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve ülkemizi daha güçlü bir enerji altyapısına kavuşturmaktır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı karşıladığı Ercan Havaalanı’ndaki basın toplantısında konuştu. Üstel, Yılmaz ve heyetini KKTC'de bir kez daha ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yılmaz’ın her ziyaretinin kendileri açısından diplomatik temas olmadığını kaydeden Üstel, "Her ziyaretin iki devlet arasındaki güçlü iş birliğinin, ortak hedeflerimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin yeni bir adımıdır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, yaşamsal ilişkilerdir.” dedi.

"Aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız"

“Bizler aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız. Tek milletin evlatlarıyız” diyen Üstel, bu ziyarette de bu güçlü birlikteliğin yeni ve tarihi bir aşamasına hep birlikte tanıklık edileceğini belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren hükümet olarak hedeflerini açık şekilde ortaya koyduklarını kaydeden Üstel, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söylediklerini dile getirdi.

“Sorunları erteleyen değil, çözen bir hükümet olacağımızı söyledik. Ülkemizin ihtiyaçlarını günübirlik değil, gelecek elli yılı düşünerek planlayacağımızı söyledik. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat etmenin gururunu yaşıyoruz” diyen Başbakan Ünal Üstel şöyle devam etti:

“Sağlıkta yıllardır bekleyen projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi yükseliyor. Karpaz Pamuklu Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında yeni sağlık merkezleri inşa ediyor, mevcut sağlık altyapımızı güçlendiriyoruz.

Eğitimde yeni okullar yapıyor, mevcut okullarımızı yeniliyor, çocuklarımızı daha modern eğitim ortamlarıyla buluşturuyoruz. Ulaşımda yeni yollar, yeni kavşaklar ve altyapı yatırımlarıyla ülkemizin çehresini değiştiriyoruz. Gençlerimizi sosyal konut projeleriyle ev sahibi yapıyor, üreticimizi destekliyor ve reel sektörümüzü güçlendiriyoruz. Bütün bunları yaparken en önemli gücümüz, Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü iş birliğidir.”

"Doğal gaz en önemli gündem maddesi"

Bugünkü ziyaretin en önemli gündem maddesinin tam olarak bu vizyonun ürünü olduğunu vurgulayan Üstel, imzalanacak Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın ülke açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

“Bu mutabakat zaptı KKTC'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek stratejik bir vizyonun ilk adımıdır” diyen Ünal Üstel, şöyle konuştu:

“Nasıl ki Asrın Su Projesi ülkemizin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtıysa, bugün imzalayacağımız doğal gaz mutabakat zaptı enerji alanında yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak. Çünkü enerji artık sadece ekonomik bir konu değil. Enerji; ulusal güvenliktir. Enerji; kalkınmadır. Enerji; üretimdir. Enerji; rekabet gücüdür. Enerji; sürdürülebilir büyümedir.”

"Doğal gazın ülkeye ulaştırılmasıyla elektrik üretim maliyetleri düşecek"

Doğal gazın ülkeye ulaştırılmasıyla elektrik üretim maliyetlerinin düşeceğini kaydeden Üstel, enerji arz güvenliğinin güçleneceğini, sanayinin daha rekabetçi hale geleceğini, turizm sektörünün daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını ve çevreci enerji dönüşümünün hızlanacağını vurguladı.

“Bu proje, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır” diyen Başbakan Ünal Üstel, enerji alanındaki hedeflerinin yalnızca doğal gaz olmadığını kaydetti. Üstel, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesine ilişkin enterkonnekte sistem çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Üstel, “Hedefimiz, enerji güvenliğimizi güçlendirmek, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve ülkemizi daha güçlü bir enerji altyapısına kavuşturmaktır” dedi.

İklim değişikliğiyle ilgili de konuşan, bunun artık herkesin ortak gerçeği olduğunu belirten Üstel, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının ülke açısından en önemli doğal afet risklerinden biri haline geldiğini söyledi.

-"Y angın söndürme helikopteri ülkeye konuşlandırıldı"

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği kapsamında 2026 yılı yangın sezonu boyunca görev yapmak üzere bir yangın söndürme helikopteri ülkeye konuşlandırıldığını belirten Üstel, yangın söndürme çalışmalarının daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi, helikopterin kolay ve hızlı su temin edebilmesi için Ulukışla ve Dikmen’de iki büyük su alma havuzunun da hizmete alındığını açıkladı.

Orman Dairesi’nin de 205 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi ve tüm teknik altyapısıyla yangın sezonuna hazır olduğunu belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı hava desteğiyle birlikte yangınlara müdahale kapasitemiz çok daha güçlü hale gelmiştir” dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sadece araç ve personelle başarıya ulaşılabilecek bir mücadele olmadığını da hatırlatan Üstel, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Üstel, “En küçük bir ihmalin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalı, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır” dedi.

Açıklamasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerine de değinen Üstel, bu sayesinde sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, tarımda, turizmde, dijital dönüşümde ve enerjide KKTC’yi daha güçlü bir geleceğe hazırladıklarını belirti.

Başbakan Üstel şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımız nettir. Üreten bir ekonomi…Güçlü bir altyapı… Sağlam bir mali yapı…Yüksek yaşam kalitesi… Ve geleceğe güvenle bakan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”

-"Milli davadan asla taviz vermedik"

Kıbrıs konusunda da konuşan Üstel, hedefleri gerçekleştirirken milli davadan da asla taviz vermediklerini vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü vazgeçilmez milli politikamızdır” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir görüş ve hedef birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Üstel, “Artık geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerini değil, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunuyoruz” dedi.

Cevdet Yılmaz ile bugün gerçekleştirecekleri görüşmelerde devam eden projeleri değerlendirip yeni yatırım alanlarını ele alacak ve Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak yeni adımları birlikte planlayacaklarını belirten Üstel, “Bugün imzalayacağımız doğal gaz mutabakat zaptı başta olmak üzere alınacak kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.” dedi.

Üstel, hükümet olarak eser üretmeye, ülkemize yatırım kazandırmaya ve halkın yaşam kalitesini yükseltmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, “Çünkü biliyoruz ki güçlü devletler, büyük hedefler koyan ve o hedefleri kararlılıkla hayata geçiren devletlerdir” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine Türk milletine, KKTC’ye verdikleri güçlü destek, samimi iş birliği ve her alanda gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

Üstel, “İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu güçlü ortaklık, önümüzdeki dönemde çok daha büyük projelerle taçlanacak, halklarımızın refahına ve bölgemizin istikrarına önemli katkılar sunacak” dedi.