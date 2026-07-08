Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs’taki faaliyetlerine ve İyi Niyet Misyonu’na ilişkin 16 Aralık 2025-17 Haziran 2026 dönemini kapsayan iki raporu yayımlandı.

Raporda Kıbrıs’taki liderlere “mevcut fırsat penceresini yakalama çağrısı" yaptı.

Guterres raporunda, söz konusu fırsatın “göz ardı edilmemesi" gerektiğini belirtirken diyalogun yoğunlaşmasını olumlu karşıladığını ifade etti.

Diyalog sürecine açık görüşlü, uzlaşıcı ve esnek bir tutumla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Guterres, tarafların süreçle ilgili gerekli siyasi iradeyi ve bağlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.

Guterres, liderler arasındaki diyalogun yoğunlaşmasının olumlu olduğunu ancak Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde uzlaşılan girişimlerin uygulanmamasının ve özlü müzakerelerin başlamamasının kalıcı çözüme ulaşılmasına engel teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderin diyalogunun yoğunlaşmasının olumlu olduğunu ve güvene dayalı bir ilişki inşa etme ve Kıbrıs sorununda ilerleme niyeti gösterdiğini söyledi.

Barış sürecine sivil toplumun katılımına ilişkin danışma komitesi kurulması yönündeki anlaşmadan cesaret aldığını belirten Guterres, bunun toplumun süreçten haberdar ve sürece müdahil olması açısında da önemli bir adım olduğunu belirtti.

Guterres raporunda; Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanmasının Kıbrıslıların gündelik hayatını iyileştireceğini ve tarafların ilerlemek adına siyasi iradeye sahip olduğunu elle tutulur şekilde kanıtlayacağını ifade etti.

Guterres, Kıbrıs’ta liderlerin siyasi sürece ilişkin son dönemdeki olumlu angajmanını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Guterres, “Liderlerin rapor döneminde düzenli şekilde bir araya gelmesi de cesaret vericidir.” dedi.

Tarafların ekonomik ve sosyal alanda daha fazla denklik sağlama, ekonomik, kültürel ve diğer iş birliği biçimlerini genişletip derinleştirme yönündeki çabalarının sınırlı kaldığını belirten Guterres, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve diğer bağların derinleştirilmesinin, toplumlar arası temasları ve güveni arttıracağını kaydetti.

Guterres, bunun Kıbrıslı Türklerin izolasyonla ilgili uzun süredir dile getirdiği kaygıların giderilmesine katkı sağlayacağını ve barışçıl çözüm için katalizör olabileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler politikasının değişmediğini ve Güvenlik Konseyi kararlarının titizlikle uygulandığını yineleyen Guterres, “Tanınma” konusundaki kaygıların iş birliğinin artırılmasının önünde tek başına engel oluşturmaması gerektiğini ifade etti.

Barış Gücü’nün faaliyetlerine ilişkin raporda, BM Genel Sekreteri ve Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs sorununa barışçıl çözüm bulunmasına yönelik çabaları kapsamında Kıbrıs’ta ve uluslararası ortaklarla yürüttüğü temaslara yer verildi.

Raporda, Barış Gücü harcamalarını azaltmaya yönelik tedbirlerin devam etmesine rağmen Barış Gücü’nün ara bölge ve çevresinde istikrarın korunması, ateşkes hatlarının izlenmesi, sivil faaliyetlerin yönetilmesi ve iki toplum arasındaki temasların desteklenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Pile’de durumun “Kırılgan” olmaya devam ettiği belirtilen raporda, bu süreçte yaşanan olaylara örnekler verilerek, Barış Gücü'nün bölgedeki varlığını ve izleme kapasitesini artırdığı, devriye sayısını yükselttiği ve kalıcı konuşlanma sağladığı belirtildi.

Raporda, durumun sakin ancak hassas olduğu, Barış Gücü’nün gerginliği azaltmak ve eski statükonun yeniden tesis edilmesi amacıyla Kıbrıs Türk yetkilileriyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Pile platosundaki durumun derin endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtilen raporda, tüm tarafların ara bölgenin Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tarafsız sınırlandırmasına saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Ara bölgede askeri ve sivil faaliyetlere ilişkin gerginliklerin önlenmesi çalışmalarının da ele alındığı raporda, askeri ihlallerin bir önceki rapor dönemine kıyasla hafif artış gösterdiği ancak 2023 ve 2024 seviyelerinin oldukça altında kaldığı belirtildi.

Raporda, ara bölgeye erişim ve arazi kullanımı konularında yeni tartışmalar yaşandığı, Gayretköy’de tarımsal faaliyetlerin yeniden gerilim noktası haline geldiği kaydedildi.

Guterres, Barış Gücü askerlerine yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Rum tarafına barış gücü askerlerinin güvenliğini tehlikeye atan silahlı avcılar olayını soruşturma çağrısı yaptı.

Raporun gözlemler bölümünde, liderlerin son dönemdeki olumlu temas ve çabalarının memnuniyetle karşılandığı ancak tarafların ateşkes hatları boyunca artan askeri modernizasyonu azaltma ve ara bölge ile çevresindeki adımlarını geri alma yönündeki çağrılara uyulması konusunda ilerleme sağlanamamasından üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Raporda, askeri mevzileri ileri taşıma veya sahadaki gerçekleri değiştirme girişimlerinin kaygı verici olduğu belirtilerek, adadaki güç dengesizliğinin ihlallere gerekçe gösterilemeyeceği vurgulandı.

Tarafların gerginlikleri artırabilecek ve müzakerelere dönüşü zayıflatabilecek tek taraflı adımlardan kaçınmasının önemi yinelenen raporda, Guterres “Kapalı Maraş’taki durumdan ve bölgenin Ekim 2020’de kısmen yeniden açılacağının duyurulmasından bu yana atılan adımların geri alınması yönündeki Güvenlik Konseyi çağrısına yanıt verilmemesinden duyduğum endişeyi yineliyorum.” dedi.

“AYRIŞTIRICI SÖYLEMLERDEN KAÇINILMALI”

Raporda, liderlerin siyasi süreçte sivil toplum katılımı için danışma organı kurulmasına ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi; bunun yanında tüm taraflara, güvensizliği besleyen, nefret söylemine zemin hazırlayan, toplumları kutuplaştıran ve ortak, barışçıl bir geleceğe yönelik çabaları zayıflatan ayrıştırıcı söylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Ekonomik ve sosyal alanda daha fazla denklik sağlamaya yönelik çabaların sınırlı kaldığı da kaydedilen raporda, Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam uygulanmasının ada içi ticaretin hacmini artırmaya önemli katkı sağlayacağı belirtildi.