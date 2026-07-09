Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun aydınlığını tarih boyunca hep öğretmenlerin koruduğunu kaydederek, bu mesleği belirsizliğe sürükleyen yasal düzenlemenin ancak ortak akılla çözülebileceğini söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası'ndaki düzenlemenin akademinin yapısını korumadığını ve geçici öğretmenlere güvence sağlamadığını savunan İncirli, CTP'nin Cumhuriyet Meclisi'ne gönderilen yasanın yeniden görüşülmesi sürecine yapıcı katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.

İncirli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yasanın Meclis'e gönderilmesini "fırsat" olarak görmesini beklediklerini ifade etti.

CTP'den verilen bilgiye göre, İncirli Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) mezuniyet töreninde konuştu.

Öğretmenliğin siyasi kaygılarla tartışmaya açıldığı bir dönemde olunduğunu savunan İncirli, bu huzursuzluğu paylaştıklarını söyledi.

“Akademi’nin kendine özgü kurumsal kimliği bu ülkenin en değerli kazanımlarından biri”

İncirli, akademinin kendine özgü kurumsal kimliğinin bu ülkenin en değerli kazanımlarından biri olduğunu ve bu kimliği koruyarak akademiyi geleceğe taşımanın ortak sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Nüfusun kontrolsüz artışı ve planlamaların zamanında yapılmaması sonucunda, ülkedeki öğretmen açığının geçici değil kronik bir soruna dönüştüğünü savunan İncirli, akademinin kadro ve fiziksel kapasitesinin ihtiyaçları karşılayacak şekilde artırılması gerektiğini söyledi.

Sıla Usar İncirli, "Öğretmen ve öğretmen adaylarımızın içine düşürüldüğü durum ve belirsizlik hiç adil değil. Hakları korunan, önünü görebilen ve mesleki güvencesi tam olan öğretmenler olmadan eğitimde yol alamayız. ’’dedi.

“Yasa hukuki güvenlikten ve öngörülebilir ilkelerden yoksun”

Hem akademi mezunlarının hem de geçici öğretmenlerin “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası” sebebiyle belirsizliğe sürüklendiğini savunan İncirli, yasanın hukuki güvenlikten ve öngörülebilir ilkelerden yoksun olduğunu ve içindeki boşlukların yürütme tarafından doldurulmasının hem tehlikeli hem de Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Düzenlemenin akademinin yapısını korumadığını ve geçici öğretmenlere güvence sağlamadığını da savunan İncirli, “Düzenlemeler açık, öngörülebilir ve adil olmalıdır.” dedi.

Sıla Usar İncirli, şunları da söyledi:

“Genç öğretmenlerin değerini hiç unutmadan, öğretmenlik mesleğinin ve akademinin önemini temel alarak, dinleyerek ve anlayarak, tüm paydaşlarla birlikte ve toplumsal bir ortak akılla ilerlenmesi gereken kritik bir eşikteyiz.”

CTP olarak yasanın yeniden görüşülmesi sürecine yapıcı katkı koymaya hazır olduklarını vurgulayan İncirli, bakanlıktan yasanın Meclis'e geri gönderilmesini bir fırsat olarak görmesini beklediklerini ifade etti.

-“Çağdaş, laik ve bilimsel bir eğitim her çocuğun hakkıdır”

Öğretmenliğin ömür boyu süren bir yürüyüş olduğunu belirten Sıla Usar İncirli, mezunların 1937'den bu yana köklü bir gelenek yürüten Atatürk Öğretmen Akademisi'nin en yeni halkası olduğunu kaydetti.

"Siz, öğrencilerinizin hiç unutmayacağı öğretmenler olacaksınız" diyen İncirli, çocukların akılla, bilimle, soru sormanın cesaretiyle ve karanlığa değil aydınlığa yürüme alışkanlığıyla büyüyeceğini; çağdaş, laik ve bilimsel bir eğitimin her çocuğun en temel hakkı olduğunu ifade etti.

İncirli mezunlara, "Bu memleketin harcında öğretmenlerin emeği var. Işık sizde; onu düşürmeyin, söndürmeyin, karartmayın, taşıyın" diyerek seslendi.

Bu toplumun aydınlığını tarih boyunca hep öğretmenlerin koruduğunu belirten İncirli, mezunların da bu ışığı taşıyacak yeni kuşak olduğunu vurguladı.

Eğitim dünyasında kapsayıcılık ve adalet vurgusu yapan İncirli, hiçbir çocuğun ötekileştirilmemesi gerektiğini ve mesleğin kucaklayıcı bir anlayışla sürdürülmesinin kritik olduğunu da belirtti.