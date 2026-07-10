Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, önceki belediye başkanlığı dönemine ilişkin yargılandığı davada resmi evrak sahteleme suçundan mahkum edildi.
İskele Kaza Mahkemesi'nde görülen davada Demir, toplam 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Mahkeme, Demir’e resmi evrak sahteleme suçundan 6 ay, Ceza Yasası’nın 297 ve 301. maddeleri kapsamındaki suçlardan ise 2 ay hapis cezası verdi.
Cezaların birlikte çekilmesine karar verilmesi nedeniyle Demir, toplam 8 ay değil, 6 ay hapis yatacak.
Demir, savcılığın getirdiği sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme suçlaması ile görevi kötüye kullanma suçundan ise beraat etmişti.