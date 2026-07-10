“Dur" ihtarına uymadı, polise çarparak kaçtı
“Dur" ihtarına uymadı, polise çarparak kaçtı
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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, önceki belediye başkanlığı dönemine ilişkin yargılandığı davada resmi evrak sahteleme suçundan mahkum edildi.

İskele Kaza Mahkemesi'nde görülen davada Demir, toplam 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, Demir’e resmi evrak sahteleme suçundan 6 ay, Ceza Yasası’nın 297 ve 301. maddeleri kapsamındaki suçlardan ise 2 ay hapis cezası verdi.

Cezaların birlikte çekilmesine karar verilmesi nedeniyle Demir, toplam 8 ay değil, 6 ay hapis yatacak.

Demir, savcılığın getirdiği sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme suçlaması ile görevi kötüye kullanma suçundan ise beraat etmişti.