Başbakan Ünal Üstel, KKTC’yi dijital çağa taşıyacak fiber optik projesinin saha çalışmasının başlayacağını açıklayarak, "Hedefimiz, 2027 sonuna kadar ülkemizin çok önemli bir bölümünü fiber internet ağıyla buluşturmaktır." dedi.

Üstel, projeyi sıradan bir haberleşme yatırımı olarak değil, ülkenin dijital egemenliğini, veri güvenliğini ve geleceğini güçlendirecek stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, halka verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini de kaydetti.

-“Çalışmalarda sona geldik”

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Fiber Optik Altyapı Protokolü kapsamında yürüttükleri çalışmalarda sona geldiklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaladıkları tarihi protokol doğrultusunda, çok kısa sürede ülkeyi çağdaş fiber internet altyapısıyla buluşturacak projenin saha çalışmalarının başlayacağını söyledi.

-“KKTC hak ettiği çağdaş dijital altyapıya kavuşacak”

Yerel yatırımcıları koruyacak, sektörde adil rekabeti güçlendirecek ve iç piyasadaki mevcut yapıyı gözeten bir modelle gerçekleşecek bu önemli projeyle KKTC’nin hak ettiği çağdaş dijital altyapıya kavuşacağını belirten Üstel şunları da kaydetti:

“Türk Telekom’un bilgi birikimi ve teknik tecrübesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında evlerimiz, iş yerlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız yüksek hızlı fiber internet altyapısına kavuşmuş olacak. Bu da e-devlet projesinin tam manasıyla hayata geçirilmesinin önün açılması anlamına geliyor.

Hedefimiz, 2027 yılı sonuna kadar ülkemizin çok önemli bir bölümünü fiber internet ağıyla buluşturmaktır.

Su Temin Projesi, Türkiye-KKTC Elektrik Enterkonnekte Projesi ve son olarak imzaladığımız doğal gaz boru hattı projesi nasıl ülkemizin geleceğini şekillendirecek, asrın en önemli stratejik yatırımları arasında yer alıyorsa, fiber optik altyapı yatırımı da aynı vizyonun önemli bir parçasıdır.

Güçlü dijital altyapı artık sadece kalkınmanın değil, milli güvenliğin, siber güvenliğin ve devletlerin stratejik kapasitesinin de vazgeçilmez unsurlarından biridir.”

- “Halkımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz”

“Projeyi sıradan bir haberleşme yatırımı olarak değil, ülkemizin dijital egemenliğini, veri güvenliğini ve geleceğini güçlendirecek stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Bu nedenle tüm hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle tamamlıyor, ülkemizin çıkarlarını, güvenliğini ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Hükümet olarak, halkımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz.

KKTC’nin dijital geleceğini inşa edecek bu büyük yatırımla ülkemizi çok daha güçlü, çok daha güvenli ve çok daha rekabetçi bir dijital altyapıya kavuşturacak, böylelikle ülkemizin geleceğine yeni bir eser daha kazandıracağız.”