Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Kıbrıs’ın uluslararası alandaki varlığı Kıbrıs sorunuyla bağlantılıdır” dedi.

Haravgi’nin haberine göre dün iki EOKA’cı için düzenlenen anma töreni sonrasında konuşan Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın uluslararası varlığının güçlendirilmesi konusunu Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına bağladı.

Gazetecilerin soruları üzerine, Güney Kıbrıs’ın “bağımsız egemen bir AB ve BM üyesi bir devlet olduğunu, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını da yürüttüğünü, uluslararası düzeyde aktif rol oynamaya devam edeceğini” söyleyen Hristodulidis “Kıbrıs’ın yükselmiş konumu Kıbrıs sorununu, uzlaşılmış çerçeve ve AB ilke ve değerleri temelinde çözme çabalarını da güçlendirir.” dedi.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’a verilen uluslararası tepkiye ve bunun iç yönetim konularla bağlantısına da işaret etti ve kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ziyareti örnek gösterdi. O ziyarette enerji ve su konularının ele alındığını belirten Hristodulidis, ihtiyaç duyduklarında BAE devlet başkanına başvurduğunu ve olumlu cevap aldığını kaydetti.

Nikos Hristodulidis “dış politika iç politikayla bağlantılıdır ve gerek ülkenin yükselmesine gerekse Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını güçlendirmeye katkı yapar.” dedi.