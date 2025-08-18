Kıbrıs Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Fırat Ersalan, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Kariyeri boyunca Cihangir, Yenicami ve Değirmenlik formaları giyen Ersalan, 20 yıl süren yolculuğunu duygusal bir mesajla noktaladı.

“Bu bir veda değil, teşekkür” başlığıyla paylaşım yapan Ersalan, “Futbol benim için bir oyun değil, hayat biçimi, bir okul, bir tutku oldu. Dostluklar, anılar, milli forma gururu ve kupalar hayatımın en değerli kazanımları oldu” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına, teknik direktörlere, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür eden Ersalan, futbolun her zaman hayatında olacağını belirtti.

Fırat Ersalan’ın paylaşımı şöyle:

“Bir Veda Değil, Bir Teşekkür…”

20 yıl….sevinçlerle gözyaşlarıyla, başarılarla başarısızlıklarla doğru seçimler yanlış tercihler ile dolu dolu geçen hepsinin ayrı bir anısı hikayesi olan 20 harika yıl, daha dün gibi hayaller kurdugum hedefler koydugum futbolda şimdi kramponları rafa kaldırma zamanı

Futbol benim için sadece bir oyun olmadı, bir hayat biçimi, bir okul, bir tutku oldu. Sayısız maç, Her birinde ayrı bir heyecan, ayrı bir ders saklıydı,her geçen yıl bir başka tecrübe başka bir mutluluk,şahsıma yazılan köşe yazıları,adımın başına yakıştırılan belkide hakettigimden fazla güzel sıfatlar,finaller, milli forma gururu,kupalar, RÜYA GİBİ

Beni ülke futbolunda Fırat yapan Düştüğümde bile yanımda dimdik durup bana inanıp güvenip destek olanlara birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım teknik direktörlere,başkanlara, yöneticilere, taraftarlara teşekkür ederim. Kazandığım başarılar kadar, kurduğum dostluklar biriktirdiğim anılar futbol ailesinden görmüş olduğum saygı, sevgi hayatımın en değerli kazanımları oldu

futbol her zaman kalbimde olacak,belki artık çizgilerin içerisine ayak bastığım zaman dünyanın durduğu iliklerime kadar heyecanını hissettiğim sahalarda olamayacağım ancak futbolun bana öğretmiş oldukları ile hayatıma devam edeceğim,illaki kırdıgımız canını acıttıklarım oldu affola

Bu bir veda değil, büyük bir teşekkürdür. Her şey için minnettarım iyiki varsın futbol