Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde bina açma, kasti hasar ve sirkat suçlarından yargılanan 28 yaşındaki Halit Karadeniz 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç, 07.03.2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Halit Karadeniz’in Demir Sokak üzerinde bulunan inşaatın giriş kapısını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra içeriye girip, Tekin Yalçın’a ait bir adet izmirillo, 1 adet karıştırıcı, 3 adet alafranga tuvalet ve 3 adet lavaboyu sirkat ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın 14.03.2023 tarihinde çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğini söyledi. Yargıç, sanığın 2019 yılında sirkat suçundan kefalete bağlandığını ancak ıslah olmak yerine suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Yargıç, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhinde olan tüm olguları dikkate aldıklarını belirterek, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.