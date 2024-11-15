Müşterilerden habersiz, adlarına hesaplar açıp bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapan zanlının, bankanın ziynet eşyaları emanete almamasına rağmen 4 defada bir müşteriden 205 bin TL değerindeki ziynet eşyaları da aldığı belirlendi. Zanlı Korokan, söz konusu ziynet eşyaları ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Polis, 13 banka müşterisinin zanlı aleyhine şikayetçi olduğunu ve şikayetçi sayısının artacağını söyledi

Lefkoşa’da Müdür olarak çalıştığı Akfinas Bank’tan milyonlarca lira çalan Bahar Korokan dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçla bağı tespit edilemeyen eşi Üstün Ulutaş serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de polis memuru, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın ilk etapta bankanın hesabından,1.220.000 TL, 185 bin 800 GBP, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL nakit paraları çalarak, müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediği gerekçesiyle 6 Kasım’da tutuklandığını söyledi.

Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok bulgu ve emareye ulaştıklarını açıkladı.

Polis, son 6 gün içerisinde zanlının ikametgahının arandığını, 3 adet ajanda, muhtelif evraklar,2 adet cep telefonu, 25 adet 200 TL’lik banknotlardan oluşan 5000 TL nakit para, 8 adet casinolara ait oyun kartları, 2 adet müşteriye ait konu bankanın dekontu, bankaya ait para sayım beyannamesi, havale talimatı, gönderim dekontu, 17 sayfa gönderim dekontu fotokopisi, 9 adet başka bankaya ait ama kendi müşterisi de olan bir şahsa ait dekontlar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı adına kayıtlı araçta yapılan aramada ise ona ait çanta içerisinde 47 bin 723 TL ve 105 euro nakit para, 3 adet içerisinde birçok müşteri ismi ve meblağların yazılı olduğu defter, bir adet ajanda, bankaya ait vezne evrağı, üzerinde Bahar hanım yazılı zarf içerisinde müşteri adı yazılı ve 45.000 dolar ve 30.000 Stg’nin müşteri tarafından emanete verildiğine dair yazı, 1.223 adet toplam 9.387 TL. meblağlık pullar, 13 adet pullanmış ancak üzerinde hiçbir yazı olmayan dekontlar, 7 adet üzerinde pul ve hiçbir yazı olmayan boş dekontlar, 21 adet de üzerinde müşteri ismi yazan müşteri dekontları ve çek fotokopisi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan zarf içerisinde bulunan para ile ilgili izahat istendiğinde kardeşine ait olduğunu ve 06.11.2024 tarihine yakın bir tarihte kardeşinin hesabından çektiğini ancak yapılan araştırmada bunun doğru olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının aracında bulunan nakit paraların Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığını açıkladı.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlının 05.01.2022- 06.11.2024 tarihleri arasında banka nezdinde hesapları bulunan 13 farklı kişiye ait hesaplardan ya da hesaplarına yatırması için müşteriler tarafından kendisine teslim edilen 2.439.732,40 TL, 220.353,55 Stg, 8.939,82 Euro ve 55.000 USD parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, bankanın ziynet eşyaları emanete almak gibi hizmeti olmadığı halde zanlının 2020, 2023 ve 2024 tarihlerinde 4 defada bir müşteriden yaklaşık 205.000 TL, değerindeki ziynet eşyaları emanete aldığını ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiğini söyledi.

Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının dolandırmak kastıyla müşterilerin banka nezdinde bulunan hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine bankanın sadece yazışmalarda kullandığı ve üzerinde banka adının yazılı olduğu kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra hazırladığı sahte evrakları müşteriye verdiğini açıkladı.

Polis müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümlerini emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaraları ile ilgili olarak yapılan araştırmada da konu bankada böyle hesapların olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlının bankada kullandığı ve bankaya ait olan bilgisayar kasasının incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiği, ayrıca müşterilerden habersiz müşterilerin kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı.

Polis, bugüne kadar yapılan soruşturma kapsamında 29 kişiden ifade temin edildiğini, 21 kişiden daha ifade alınması gerektiğini söyledi.

Polis, “Şu ana kadar 13 banka müşterisi zanlı aleyhine şikayetçi olmuş, şikayetçi sayısının artacağı aşikardır” dedi.

Zanlıya ait cep telefonlarında ilk nazarda yapılan incelemede birçok sahte olduğuna inanılan hesap dökümü ve dekont resimlerine rastlandığını kaydeden polis, bu yönde de geniş çaplı araştırma başlatıldığını kaydetti.

Polis, bankanın kamera kayıtlarının inceleneceğini, zanlının toplam çaldığı miktarın 3 bin 693 TL, 406 bin 153 Stg, 33 bin 229 Euro ve 55 bin 250 dolar olduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Çalınan miktarın ve mağdur sayısının artabileceğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.