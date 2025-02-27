Dana Firas’ın geçen pazartesiden bu yana Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve bu kapsamda bazı ziyaretler yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, açılış töreninde konuşma yapacak olan Dana Firas’ın Lefkoşa Rum kesiminin tarihi merkezi (surlariçi) ile buradaki müze ve kiliseleri ziyaret ettiğini belirtti.

Dana Firas’ın dün “Kıbrıs Müzesi” yanı sıra Lefkoşa Rum kesiminin tarihi merkezi (surlariçi), bölgedeki kiliseler ve “Kıbrıs Bankası Kültür Vakfı'nı” ziyaret ettiğini kaydeden gazete, Dana Firas’ın bugün gerçekleştirilecek “Europa Nostra Heritage Hub” (Europa Nostra Miras Merkezi) açılışına katılacağını belirtti.

Söz konusu merkezin bölgesel bir kültür merkezi olacağını ve bunun Europa Nostra, Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa (Rum) Belediyesi, Leventis Vakfı ve Kıbrıs Enstitüsü'nün iş birliğinin ürünü olduğunu kaydeden gazete, “Kültürel Miras Aracılığıyla Avrupa ile Orta Doğu Arasında Daha Güçlü Bir İttifak Yaratmak” konulu etkinliğin baş konuşmacılarının Ürdün Prensesi Firas ile Kültür Müsteşarı Lina Kassianidu olacağını ifade etti.

Akşam davetliler onuruna bir akşam yemeği düzenleneceğini yazan gazete, yarın ise Kıbrıs Enstitüsü'nde “Vatandaşların Kültürel Mirasın Korunmasına Katılımı” konulu bir halka açık forum gerçekleştirileceğini ekledi.

Haberde Ürdün Prensesi Dana Firas’ın kültürel mirasın korunması ve muhafaza edilmesi konusunda uluslararası bir savunucu olduğu da vurgulandı.