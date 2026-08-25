Alithia gazetesi, DİSİ’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) konusundaki açıklamaya yer verdi.

Habere göre, DİSİ açıklamasında GSI projesi konusunda hükümetten net bir tavır sergilemesini talep ederken, hükümet üyeleri arasındaki iki sesliliğin, stratejiyi teşkil etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

GSI projesinin, Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonu ortadan kaldıracağını yineleyen DİSİ, projenin, jeopolitik ve stratejik önemini de vurguladı.

GSI projesinin yeni bir dinamikle karşı karşıya olduğunu ifade eden DİSİ, Fransız yatırım şirketinin projeye dahil olması ve ADMİE tarafından, bağlantının yatırım onayının sunulmasının, projenin stratejik ve jeopolitik önemini ortaya koyduğunu belirtti.

DİSİ açıklamasında ayrıca bu yeni dinamiğin, Güney Kıbrıs’ı, sürekli incelemelerden, endişelerden ve tereddütlerden kaçınmasını gerektirdiğini de vurguladı.