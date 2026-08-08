Brezilya Donanması, ülkenin stratejik Denizaltı Geliştirme Programı (PROSUB) kapsamında inşa edilen ilk konvansiyonel denizaltı olan 619 tonluk Riachuelo için nefes kesen ve son derece zorlu bir kara nakliyesine imza attı. Yaklaşık 4 katlı bir bina yüksekliğine (12,30 metre) ve 39,86 metre uzunluğa sahip devasa denizaltı gövdesi, Metal Yapı İmalat Birimi'nden (UFEM) alınarak son montajının yapılacağı Itaguaí Deniz Kompleksi'ndeki tersaneye taşındı.

320 TEKERLİKLİ PLATFORMA YÜKLENDİ

Kargo devasa boyutları ve devasa tonajı nedeniyle, ağırlığı zemine eşit şekilde dağıtıp çökmeleri önlemek amacıyla özel olarak hazırlanan 320 tekerlekli dev bir mobil platforma yüklendi.

Yalnızca 5 kilometrelik kısa bir mesafeyi kapsayan güzergâh, yol boyunca büyük bir lojistik seferberliği gerektirdi. Bu doğrultuda BR-493 karayolundaki tüm trafik tamamen durdurulurken, denizaltının dev gövdesinin ve yüksek yapısının güvenle ilerleyebilmesi için elektrik şebekesinin bazı bölümleri geçici olarak söküldü.

YOL 11 SAAT SÜRDÜ

Son derece düşük hızda, büyük bir dikkatle ve milimetrik hesaplamalarla yürütülen operasyon tam 11 saat sürdü. Yolculuğun ardından tersaneye ulaştırılan denizaltı gövdesi, Brezilya'nın yerli denizaltı filosunu güçlendirmeyi amaçlayan projede son montaj aşamasına alındı.

Ulaştırma Bakanlığı ve ulusal elektrik kurumunun doğrudan desteğiyle yürütülen operasyonda, trafiğin en az olduğu saatler tercih edilerek köprü ve yol altyapısının zarar görmesi engellendi.

RİYAD BULVARI'NA ULAŞAN UÇAKLAR NE İÇİN KULLANILACAK?

14 günlük yolculuğun ardından hedeflenen Riyad Bulvarı'na ulaştırılan 3 Boeing 777 uçağı, havalimanında hurdaya ayrılmak yerine büyük bir dönüştürme projesine dahil edildi. Gövde ve kanat parçaları varış noktasında yeniden birleştirilecek olan dev uçaklar, bölgede yeni birer turistik çekim merkezi ve eğlence alanı olarak hizmet verecek.