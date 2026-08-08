Danimarka Kralı Frederik ile Kraliçe Mary'nin 19 yaşındaki büyük kızı Prenses Isabella, ülkesinde yürürlüğe giren yeni zorunlu askerlik sistemi kapsamında Slagelse kentindeki askeri birliğe katıldı. Kraliyet ailesinin en büyük çocuğu olan Isabella, eğitim sürecine resmen başlayarak diğer yeni askerlerle birlikte kışladaki yerini aldı.

Yaklaşık 1600 askerle aynı dönemde eğitim görecek olan Prenses Isabella, ilk etapta 5 aylık temel askeri eğitimden geçecek. Programın devamında ise operasyonel görevlerde bulunacak olan genç prenses, toplam 11 aylık askerlik hizmetini tamamlayacak.

KRALİYET AİLESİNDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Prenses Isabella'nın askerlik süresince devlet tarafından sağlanan maaş ve ödeneklerden yararlanmayacağı bildirildi. Açıklamaya göre prensesin kişisel harcamaları ile görev sürecindeki tüm masrafları ailesi tarafından karşılanacak.

Bu karar, kamuoyunda eşitlik ve kamu kaynaklarının kullanımı açısından dikkat çeken bir uygulama olarak değerlendirildi. Isabella'nın görev sürecinde diğer askerlerle aynı eğitim programına katılacağı belirtilirken, mali konularda ise farklı bir yöntem izleneceği ifade edildi.

Danimarka hükümeti, 2024 yılında yürürlüğe aldığı düzenlemeyle kadınları da zorunlu askerlik sistemine dahil etmiş, hizmet süresini ise 4 aydan 11 aya yükseltmişti. Değişikliğin temel gerekçeleri arasında Avrupa'daki güvenlik ortamındaki gelişmeler ile Kuzey Kutbu bölgesinde artan stratejik riskler gösteriliyor.

Yeni savunma planı kapsamında ülkenin yıllık asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. Böylece Danimarka'nın savunma kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi amaçlanıyor.

Askerlik sistemindeki yeni yapılanma çerçevesinde zorunlu askerlerden oluşan birliklerin bir bölümü Grönland'da operasyonel görev üstlenecek. Bunun yanında Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Özel Harekat Komutanlığı bünyesinde kuracağı yeni İHA birliğiyle askerlere insansız hava araçları konusunda kapsamlı eğitim vermeye hazırlanıyor.