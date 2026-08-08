Suudi Arabistan'da 3 adet Boeing 777 yolcu uçağı, 14 gün süren karayolu operasyonuyla 1.250 kilometre mesafe katedilerek Cidde'den Riyad'a taşındı. 120 tonluk dev kütlelerin geçişi için güzergah üzerindeki 120'den fazla elektrik hattı geçici olarak kesildi. Cidde Havalimanı'ndan yola çıkarılan dev yolcu uçakları, şehir merkezleri, kasabalar ve kırsal alanlar geçilerek hedeflenen noktaya ulaştırıldı.

DEV UÇAKLAR KARAYOLUYLA NASIL TAŞINDI?

Cidde Havalimanı'ndan yola çıkarılan ve turizm projesi kapsamında kullanılacak uçaklar için özel mühendislik çözümleri devreye sokuldu. Her biri 70 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğinde olan 120 tonluk gövdeler için geleneksel nakliye araçları yetersiz kaldı.

Lojistik ekipleri, tonlarca ağırlığı asfalt üzerinde dengeli dağıtmak amacıyla 6x6 çekicilere bağlı 78 hidrolik aks hattı kullandı. Uçaklara ait 6 dev kanat ise 15 adet özel uzatılabilir platformlu römork üzerine yerleştirilerek dengede tutuldu.