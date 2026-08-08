İtalya'da 1 milyon avro ikramiye kazanan bir kadın, yanlışlıkla çöpe attığı piyango biletini atık yönetimi ekiplerinin çöp kamyonunda yürüttüğü kapsamlı arama sayesinde geri aldı.

Gelişmeyi aktaran atık yönetimi şirketi SANB'nin yöneticisi Roberto Nicola Toscano, İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde hizmet veren temizlik görevlilerinin kamyondaki çöp yığınlarını taradığını belirtti.

Toscano, anında kazanılan ikramiyeye ait biletin "mucizevi bir şekilde hâlen tek parça halinde" bulunduğunu kaydetti.

SANB yöneticisinin verdiği bilgilere göre, kimliği açıklanmayan kadın pazar günü çekilişin ardından biletini kontrol etmek için mahallesindeki dükkana gitti. Bilet makinaya okutulduğunda "ödenebilir değil" uyarısı verdi.

Toscano, bu durumun küçük bayilerin yalnızca düşük miktardaki ikramiyeleri ödeyebilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Kadın ise o sırada büyük ikramiyeyi kazandığını fark etmedi.

AFP'nin aktardığına göre Toscano, "Talihli, bir yakınıyla özdeşleştiği için her zaman aynı sayıları oynuyordu" dedi.

Kadın dükkandan eve döndüğünde bir aile ferdi kendisine her zaman oynadığı sayıların kazandığını söyledi. Birlikte hemen dükkana geri koştular; ancak biletin çoktan çöpe atıldığını ve çöplerin de toplandığını öğrendiler.

Bunun üzerine talihli kadın Toscano'yu aradı.

Toscano, "Bilet bir çöp kamyonu tarafından çoktan alındığı için bulma umudumuz pek olmadan biletin yolculuğunu yeniden kurguladı" diye konuştu.

Ancak şansın yardımıyla doğru kamyon tespit edildi ve araç durduruldu.

Atıkların içindeki potansiyel tehlikeli maddelerin risk oluşturduğunu belirten Toscano, arama çalışmasını yapmak üzere aracı bu konuda donanıma sahip uzman bir şirkete götürdüklerini aktardı.

Ekipler bir günden uzun süre boyunca arama yaparak çok sayıda bilet ve bilet koçanına ulaştı.

Toscano, "Aralarında aradığımız koçan da vardı ve mucizevi bir şekilde hâlen tek parça halindeydi" ifadesini kullandı.

Bulunduğu haberini verdiğinde talihlinin "duygulanarak ağladığını" söyleyen Toscano, "Telefonda olmasaydık kendisine sarılırdım" dedi.

Bununla birlikte, felaketin eşiğinden dönülmesinin bir karşılığı oldu.

Bari yakınlarındaki Bitonto kentinde bulunan SANB bir kamu kuruluşu olduğu için

Toscano, kadının ortaya çıkan "tüm ek masrafları karşılama" taahhüdünü içeren bir belge imzalamak zorunda kaldığını ve bu riskli adımın başarıyla sonuçlandığını bildirdi.