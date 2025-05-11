U13 Erkek Takımımız 2. maçını da 3-0 kazanarak adını Türkiye Şampiyonası Finallerine yazdırdı. U12 Kız Takımımız ise Konya Boltaş Kulübü karşısında 140 dakikalık mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı

Mersin de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası U12 Kız ve U13 Erkek Grup Eleme Müsabakalarında 2. gün karşılaşmalarını oynandı. U13 Erkek Takımımız Adana temsilcisini çok üstün bir oyundan sonra 3-0 mağlup ederek Grup 1. si olarak Türkiye Şampiyonası Finallerine yükselme başarısını gösterdi.

U12 Kızlarımız Konya Boltaş Takımı karşısında 3-2 mağlup oldu. Takımımız bu sonuçla Grup birincilği şansını kaybetti.

Takımımız Müsabakada 2-1 lik üstünlük yakalanmasına rağmen 4. seti 25-23 karar setini de 16-14 kaybederek müsbakadan 3-2lik mağlubiyetle ayrıldı.

U13 Erkek Takımımız Grup maçlarını yenilgisiz lider tamamlayarak Haziran ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Finallerine katılma hakkını elde etti.

U 12 Kız Takımımız oynadığı iki karşılaşmada almış olduğu 3 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve Final Grubuna yükselme şansını kaybetti.

KAFİLEMİZ ADAYA DÖNDÜ

Mersin de tamamlanan Türkiye U12 Kız ve U13 Erkekler Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarını tamamlayan kafilemiz dün akşam hava yolu ile adaya döndü.