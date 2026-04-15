“Üniversiteler Arası 2. Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması” için başvurular başladı.

Yarışma, Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Türkçe Öğretmenliği Bölümü, YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenleniyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, serbest konu ile düzenlenen yarışmada, üniversite öğrencilerinin edebiyat alanındaki yaratıcılıklarını ortaya koymaları hedefleniyor.

Yarışma kapsamında birinciye 12 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ile plaket ödülleri verilecek. Girne Belediyesi Özel Ödülü olarak ise 3 bin TL ve plaket takdim edilecek.

Başvurular, 21 Mayıs Perşembe gününe kadar kabul edilecek.

Yarışma sonuçları 4 Haziran’da açıklanacak.

Başvurmak isteyenler, yarışma şartnamesine Girne Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir; detaylı bilgi ise 0542 862 14 47, 0392 650 01 00, 0533 849 89 47’nolu telefonlardan Kültür Sanat Bölümü’nden alınabilir.