Lefkoşa Türk Lisesi'nde (LTL) gerçekleştirilen kariyer gününde polis müfettişleri öğrencilerle buluştu.
Kariyer gününde; Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Andım Baytunç ile Müfettiş Yeşim Gümüşok öğrencilerle bir araya geldi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, birçok meslek grubunun tanıtımının yapıldığı kariyer gününde, polislik mesleğine ilgi duyan öğrencilerin soruları polis mensupları tarafından cevaplandı.