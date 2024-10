YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan veteriner hekim adayları beyaz önlüklerini giydi

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan geleceğin veteriner hekimleri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde coşkuyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan tören, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla düzenlendi.Törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş yaptı. Törende tüm öğrenciler adına ise son sınıf öğrencisi Duru Elif Baydilli konuştu.Konuşmaların ardından öğrenciler; hocalarının ellerinden beyaz önlüklerini giyerek ailelerine büyük bir gurur yaşattı. Törenin sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Arsoy’un eşliğinde meslek yemini eden öğrenciler, veteriner hekimlik mesleğine ilk adımlarını attı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 143 farklı ülkeden gelen 20 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy; “Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bilim ve gelişim merkezidir” dedi. “Bugün, veteriner hekimliği mesleğine ilk adımınızı atıyorsunuz. Bu meslek, sadece hayvan sağlığını değil, aynı zamanda insan sağlığını ve çevreyi de koruma görevini üstlenen kutsal bir görevi temsil ediyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Aksoy, öğrencilere seslenerek “Önünüzde uzun ve zorlu bir eğitim süreci var. Bu süreç, sizleri bilgiyle, tecrübeyle ve mesleki donanımla güçlendirecek. Ve tüm bu süreçte, sizlere her zaman destek olacak bir akademik kadro ve bir fakülte olduğunu bilmenizi isterim” dedi.Veteriner hekimlik alanının büyük yenilikler ve teknolojik gelişmelerle dolu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, “Yapay zeka, genetik araştırmalar ve ileri tıbbi teknikler, mesleğinizi her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Sizlerin de bu gelişmelerin bir parçası olacağınıza, hem bilimsel hem de mesleki açıdan kendinizi sürekli geliştireceğinize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.“Beyaz Önlük Giyme Töreni”nin hekimlik mesleği için ilk adım olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Beyaz önlük uzun zamandır her hekimin meslek simgesi olarak kabul edilmektedir ve tıbbi bilgi, güvenilirlik, çalışkanlık ve sorumluluk ile bağdaştırılır” ifadelerini kullandı.Beyaz önlüğün, öğrencinin aidiyet ve sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Önlüğün beyazlığı ve temizliği, öğrencilerimizin emeğinin ve mesleklerine olan bağlılıklarının bir sembolü olacak” dedi. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Veteriner hekim olarak, hayvancılıkta verimliliği artırmak, hayvan haklarını korumak, çevreyi ve ekolojik dengeyi savunmak gibi önemli görevleriniz olacak. Ayrıca, zoonotik hastalıklarla mücadelede tek sağlık kavramını benimseyerek, hayvan, insan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele almanız gerekecek” dedi. Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Bizler, sizlere bilimin ışığında yeni bilgiler sunarak beş yılda, bir meslek kazandıracağız. İnanıyorum ki sizler; mezun olduktan sonra meslektaşlarının haklarını savunan, hayvancılığı geliştiren, hayvan ve insan sağlığını koruyan veteriner hekimler olarak toplumda önemli roller üstleneceksiniz” dedi.Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri adına konuşma yapan son sınıf öğrencisi Duru Elif Baydilli ise; fakülteye yeni başlayan öğrenci arkadaşlarına seslenerek “Birazdan giyeceğiniz beyaz önlükler, yalnızca bir sembol değil; bilgiye, merhamete ve sorumluluğa açılan bir kapıdır. O önlüğün her bir düğmesi, hayvanların yaşamına yapacağınız katkının bir yansımasıdır” dedi.“Veteriner hekimlik mesleği, yalnızca hayvanları tedavi etmek değil, aynı zamanda onların sesi olmak, yaşam haklarını savunmak, onlara en iyi yaşamı sunmak için çaba göstermek; halk sağlığını korumak ve çevre sağlığını destekleyerek hem hayvanların hem de insanların güvenli ve sürdürülebilir bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır” ifadelerini kullanan Duru Elif Baydilli “Bugün bizler, bu önlükleri sizlere devrediyoruz. Sizler, bu mesleğin geleceği, hayvanların koruyucuları ve onların güvendiği eller olacaksınız. Yolunuz açık, önlüğünüz daima beyaz, vicdanınız ise her zaman temiz olsun” dedi.