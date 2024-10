YDÜ, Türkiye genelinde en iyi ilk beş üniversite arasında

Yakın Doğu Üniversitesi, The Times Higher Education’ın “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025” araştırmasına göre Türkiye genelinde en iyi ilk beş üniversite arasında yer alıyor

Dünyanın en etkili yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Londra merkezli The Times Higher Education (THE), merakla beklenen “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı listede, 601-800 bandında yer aldı. Sıralama sonuçlarına etki eden beş kategorinin dördünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, toplam skorlar baz alındığında da “KKTC’nin en iyi üniversitesi” unvanını korudu.

The Times Higher Education tarafından açıklanan sıralamada, Türkiye genelinde en iyi ilk beş üniversite arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında ise ilk üç üniversiteden biri olarak gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, 5 ana başlığın 4’ünde Kuzey Kıbrıs’ın en iyisi!

The Times Higher Education, dünya üniversitelerini değerlendirirken kullandığı göstergeleri beş ana grupta topladı. Öğretme, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Uluslararası Görünüm ve Endüstri ana başlıklarında toplanan bu kriterlerin dördünde Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en iyisi olarak gösterildi. Araştırmanın alt kategorilerinde ise üniversiteler, Eğitim Saygınlığı, Öğrenci Akademisyen Oranı, Doktora Lisans Oranı, Doktora Akademisyen Oranı, Kurumsal Gelir, Araştırma Saygınlığı, Araştırma Geliri, Araştırma Verimliliği, Atıf Etkisi, Araştırma Gücü, Araştırma Mükemmelliği, Araştırma Etkisi, Uluslararası öğrenciler, Uluslararası Personel, Uluslararası Ortak Yazarlık, Yurtdışı Çalışmaları, Endüstriyel Kazanç ve Patentler başlıklarında değerlendirildi.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bir eğitim adasına dönüşen Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretim kalitesi ile yakaladığı bu başarı ülkemiz adına çok değerli.”

Londra merkezli The Times Higher Education tarafından açıklanan “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025”in sonuçlarını değerlendiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kuzey Kıbrıs’ın en iyisi olarak yer aldığımız sıralamada Türkiye genelinde ilk beş üniversite arasında yer alırken vakıf üniversiteleri arasında da ilk üçte yer aldık” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bir eğitim adasına dönüşen Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretim kalitesi ile yakaladığı bu başarı ülkemiz adına çok değerli” ifadelerini kullandı.

“Bu başarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim alanındaki uluslararası saygınlığını artırıyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmaya devam edeceğiz ve dünya üniversiteler arasında rekabet edebilirliğimizi daha da artırmak için çalışmaya, bilim üretmeye ve araştırmalarımızı ürüne dönüştürmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.



Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli eğitim, akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve araştırmalarımızın dünya çapında yankı uyandıran sonuçları, bizi bu noktaya getiren temel unsurlar arasındadır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise The Times Higher Education “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025” araştırmasında Türkiye genelinde en iyi ilk beş üniversite arasında yer almalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli eğitim, akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve araştırmalarımızın dünya çapında yankı uyandıran sonuçları, bizi bu noktaya getiren temel unsurlar arasındadır” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bundan sonra da eğitim ve araştırmada çıtayı daha yükseğe taşıma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Global rekabette yer alan bir üniversite olarak, her zaman daha iyisini hedefleyerek uluslararası standartlarda bilim üretmeye ve öğrencilerimize dünya çapında rekabet edebilir bir eğitim sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yol arkadaşlığı yaptığım tüm meslektaşlarıma, bu büyük başarıda sahip oldukları rol için teşekkür ediyorum” dedi.