YDÜ, “Gıdalarda Taklit ve Tağşiş” konusu ele alınacak

Dünya Gıda Güvenliği Günü olan 7 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek etkinlikte “Gıdalarda Taklit ve Tağşiş” konusu ele alınacak

Gıda güvenliği, sadece sağlıklı bir yaşam için değil, toplumların ekonomik ve sosyal refahı için de hayati öneme sahip. Her yıl dünya çapında her on kişiden biri kontamine (saflığı kalmamış ve bulaşmış) gıdalardan hastalanıyor. Bakteri, virüs, parazit veya ağır metallerle kirlenmiş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan gıda kaynaklı hastalıkların sayısı ise 200’ü buluyor.Her yıl 7 Haziran’da kutlanan “Dünya Gıda Güvenliği Günü” küresel çapta gıda güvenliği ve beslenme konularına odaklanarak, insanların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü de bu önemli günde farkındalık yaratmak için “Gıdalarda Taklit ve Tağşiş” etkinliği düzenleyecek.Etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Nevzat Artık ve Dr. Şebnem Güler ile Adana Zeytin Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (ZEYKOOP) Başkanı Dr. Mehmet Güler, gıda güvenliği konusunda önemli bilgiler paylaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 Nolu Salon’da gerçekleştirilecek etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak. Etkinlikte, gıda taklidi ve tağşişin anlamı ve önemi, sahte gıda ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri, taklit ve tağşişin tespit edilmesi için kullanılan yöntemler, gıda endüstrisinde kalite kontrolünün önemi, yasal düzenlemeler ve denetim süreçleri, tüketicilerin güvenli gıda seçimleri yapabilmesi için ipuçları, gıda endüstrisi ve tüketiciler arasındaki güvenin sağlanması gibi konular ele alınacak.Gıda güvenliğinin, toplumun sağlıklı gıdaya erişimini doğrudan etkileyen çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, hijyen, kontaminasyon önleme, zararlı maddelerin kontrolü, biyoteknoloji uygulamaları ve kalite kontrol tekniklerinin bu alanın en önemli konu başlıkları olduğunu ifade etti.Gıda güvenliğinin, halk sağlığının korunması kadar, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özge Özden, “Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını eğitim faaliyetlerimizin merkezine alırken diğer yandan halka açık bir şekilde düzenlediğimiz etkinliklerle toplumsal bilince de katkı yapmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.