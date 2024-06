YDÜ'de 10 fakülteden 960 öğrenci kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin MOE Sahne’de düzenlediği Mezuniyet Şöleni’nin ilk gününde, 10 fakülteden 960 öğrenci, 5 bin kişilik görkemli bir kalabalığın önünde kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin geleceğe ilk adımlarını atacakları “Mezuniyet Şöleni” başladı. Kampüs içerisinde kurulan MOE Sahne’de düzenlenen törenlerin ilk akşamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İletişim ve İlahiyat Fakültesi fakültelerinden 960 mezun öğrenci mezuniyet coşkusunu aileleri ile birlikte yaşadı.Tören öncesinde, festival alanında canlı müzik eşliğinde eğlenen mezunlar sonrasında DJ performansı ile mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. MOE Sahne’de düzenlenen ve havai fişek gösterisiyle son bulan tören ise 5 bin kişilik görkemli bir kalabalığın önünde gerçekleştirildi.Öğrencilerin kortejlerle tören alanına girmesiyle başlayan törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Mezun olan Türk öğrenciler adına Psikoloji Bölümü mezunu Sinem Yıldız, uluslararası öğrenciler adına ise Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu Kadi Tereka Sadaraka Lubang duygularını dile getirdi.Konuşmasına “Karşımda duran bu seçkin gençlere baktığımda gördüğüm tabloyu iki kavram ile özetleyebilirim: Çok kültürlülük ve çeşitlilik” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu çeşitlilik ve uyum; aynı zamanda insanlığın geleceğinin de anahtarını oluşturuyor” dedi.Çok kültürlü bir ortamda eğitim alan bireylerin profesyonel ve kişisel yaşamlarında daha başarılı ve mutlu olduklarını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, mezunlarımıza çok şey katan bu zenginliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.Mezunlara seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyanın neresine giderseniz gidin Yakın Doğu Ailesi’nin birer üyesi olarak birbirinize sahip çıkın ve burada her zaman bir eviniz olduğunu unutmayın” diyerek “Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” temennisini dile getirdi.Konuşmasını “zamanın ruhu” üzerine kuran Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sınırların belirsizleştiği, kuralların esnediği bir zamandayız. Sosyal devlet yapılarının ve parlamentoların zayıfladığını, militarizm ve çatışma alanlarının arttığını görüyoruz. Krizler sürekli hale gelirken, yapısal sorunlar çözülemiyor artık. Başka yerlerde yaşanan şiddet, simgesel şiddet olarak bize ulaşıyor. Eskinin yavaş yavaş öldüğüne ama yeninin henüz doğmadığına tanık oluyoruz. Şimdi her zamankinden daha güçlü ve donanımlı olmak, belki de hiç olmadığımız kadar tetikte olmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.Eğitimin liyakate dayalı olması gerektiğini, akıl ve analizin hakikat için kritik bir rol oynadığı belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu ilkeler doğrultusunda evrensel bir bilim ve kültür merkezi olma misyonunu başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin mimarisi ve yerleşim düzeninin, sosyal etkileşimi ve bir arada olmayı kolaylaştıracak şekilde tasarlandığını da belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu sayede çeşitli disiplinlerin bir araya gelerek başarılı bir şekilde etkileşimde bulunduğunu belirtti.Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yaşamın eşsiz bir değeri vardır. Ne istediğimizi bildiğimizde ise hayat bize ışık saçacaktır. Bugün, bu güvenli yuvadan ayrılıyorsunuz. Ayrılığın getirdiği hüzünle birlikte yeni başlangıçların heyecanını yaşıyorsunuz. Tüm değerleri hak ederek ve büyük emeklerle kazandınız. Yolunuz açık olsun” dedi.Türk öğrenciler adına duygularını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu Sinem Yıldız; mezun olmanın emek, çalışma ve fedakarlık gerektirdiğini vurgulayarak “Mezun olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Umarım Ulu Önderimiz Atatürk’ ün manevi mirasım dediği bilimin yolundan başarı ile ilerlemeye devam ederiz” dedi.Hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalıştığını belirten Yıldız, “Hiç kimse tek başına büyük işler yapamaz. Bugün burada, hocalarımızın kılavuzunda hepimiz mesleğe ilk adımlarımızı atıyoruz. Sahip olduğunuz değerli bilgilerinizi, tecrübelerinizi ve deneyimlerinizi içten bir şekilde paylaştıkları için hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.İnsan yaşamının olduğu her yerde psikologların olduğunu belirten ve meslektaşlarını yaşadığı zorluklara dikkat çeken Yıldız, “Psikologların haklarının korunması ve sunulan hizmetlerde sorun yaşanmaması için acilen bir meslek yasasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda gerekli adımların atılmasını umut ediyoruz. Yolumuz açık olsun” dedi.Uluslararası öğrenciler adına konuşma yapan Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu Kadi Tereka Sadaraka Lubang, “Bugün sizlerin önünde durmak, sadece bir başarıyı değil, sayısız çabanın sonucunu kutlamak için onur duyuyorum” dedi.Eğitim hayatı boyunca kendilerine destek olan hocalarına teşekkür eden Kadi Tereka Sadaraka Lubang, “Sizinle birlikte, bu yolculukta yanımızda olan özverili öğretim üyelerine de derin minnettarlık borçluyuz. Bizi eleştirel düşünmeye teşvik ettiniz, merakımızı ateşlediniz ve öğrenme tutkusunu içimize kazıdınız, bu da bizi sonsuza dek yönlendirecek” ifadelerini kullandı.“Birbirimizi zorladık, destekledik ve birlikte değerli dersler öğrendik. Bu dostluğu ve iş birliği ruhunu dünyaya taşıyalım” ifadeleri ile mezun arkadaşlarına seslenen Kadi Tereka Sadaraka Lubang, “Azim, kararlılık ve sarsılmaz özgüvenle, başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.