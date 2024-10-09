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DAÜ, Times Higher Education Sıralaması’nda yine KKTC’nin en iyi üniversitesi

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DAÜ Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda bir kez daha KKTC’nin en iyi üniversitesi oldu

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DAÜ, Times Higher Education Sıralaması’nda yine KKTC’nin en iyi üniversitesi
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Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayımlanan Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 115 ülkeden 2,092 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyada 601-800 bandında yer aldı. THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda birinci sırayı Oxford Üniversitesi elde ederken, Massachusetts Institute of Technology ikinci, Harvard Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.
 

DAÜ KKTC’de 1.,Türkiye’de 3. Sırada
Toplamda 94 Türkiye üniversitesinin yer aldığı listede DAÜ en yüksek üçüncü bantta yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listeye üç üniversite girdi. DAÜ bu üniversiteler arasında (THE veritabanı Datapoints tarafından DAÜ’ye iletilen verilere göre) her yıl olduğu gibi bu yıl da 1. sırada yer aldı.
 
“Tüm DAÜ Çalışanlarını Kutluyorum”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, başarının DAÜ’nün genlerinde yer aldığını belirterek, ülkemizde her zaman ilkleri gerçekleştiren DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak KKTC ekonomisinin lokomotifi olan ülke yükseköğretiminin vizyonuna yön veren bir üniversite olarak kuruluş amacına hizmet ettiğine dikkat çekti. DAÜ’nün; Times Higher Education, QS, U.S News & World Report, Shanghai Ranking ve bunun gibi pek çok prestijli uluslararası bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşları tarafından her zaman dünyanın en üst sıralamalarında gösterilmesinin bir tesadüf olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, başarının her zaman özveriyle çalışan DAÜ çalışanlarına ait olduğunu belirterek, tüm DAÜ Ailesi’ni kutladı ve başarılarının devamını diledi.
 

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Etiketler; #DAÜ #Doğu Akdeniz Üniversitesi #Times Higher Education
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