banner913
banner932
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
24 0
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
14 0
 
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
26 0
Muhaceret Affı yürürlükte
Muhaceret Affı yürürlükte
15 0
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
19 0
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
22 0
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
26 0
banner1032

ARUCAD’ın “Rivers in The Ocean” kitabı yayımlandı

banner1020

banner974
ARUCAD’ın “Rivers in The Ocean” kitabı yayımlandı
banner971
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) “Rivers in the Ocean” başlıklı serginin devamı niteliğindeki kitap ARUCAD Press yayınlarından çıktı. Kitap, ARUCAD Press’in yedinci yayını olma özelliğini taşıyor.
ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın multimedya çalışmalarından oluşan ve küratörlüğünü ARUCAD Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak’ın üstlendiği “Rivers in the Ocean” sergisinin devamı niteliğindeki “Rivers in the Ocean” kitabında, sergide değinilen temalar, eserlerin fotoğrafları ve sergi küratörü Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak ile sanatçılar Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın makaleleri yer alıyor.
ARUCAD Sanat ve Kültür Koordinatörü Oya Silbery’nin tasarladığı kitap, sergide işlenen temaları derinlemesine ele alıyor ve okuyuculara kapsamlı bir perspektif sunuyor.
Kitap, ARUCAD Art Space ve Art Rooms Galeri’den temin edilebilir.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.