20.06.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan Lilian BAHATI KUNZI (K-25), aniden rahatsızlanması üzerine, olay yerine gelen Güzelyurt Sağlık Ocağı ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.