Haravgi İsrail ordusunun, bin 500 civarındaki İsrailliyi taşıyan ilk geminin dün Aşdod Limanı’na demirlediğini açıkladığını bildirdi.

Habere göre açıklamada İran ile çıkan savaş yüzünden 100-150 bin civarında İsraillinin yurtdışında mahsur kaldığı bilgisi verildi. İsrail Ulaştırma Bakanlığı’nın “Güvenli Dönüş” operasyonu çerçevesinde bin 500 dolayındaki İsrailli ile Limasol Limanı’ndan yola çıkan ilk yolcu gemisinin Aşdod Limanı’na vardı kaydedilen açıklamada yolcu gemisinin, güvenlik gerekçesiyle bir İsrail savaş gemisinin gözetiminde yol aldığı kaydedildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı da 5 bin civarındaki İsraillinin de çarşamba ve perşembe günleri havayolu ile ülkeye döndüğünü, uçuşların cuma günü (dün) artmasının beklendiğini açıkladı.

Aynı gazete sıcak bölgeden tahliye edilen Rum sayısının 49’a yükseldiğini, bunlardan 43’ünün İsrail’den, 6’sının da İran’dan Güney Kıbrıs’a ulaştığını yazdı.

Habere göre Rum Ulaştırma Bakanlığı'nın İsrail ve Tahran'dan tahliyeleri Tel Aviv, Tahran, Amman ve Erivan’daki Rum büyükelçilerinin koordinasyonunda karayolu operasyonuyla (İsrail’den Ürdün’e, İran’dan da Ermenistan’a) gerçekleşti.

Politis İsraillilerin Larnaka Havalimanı’ndan İsrail’e taşıyan özel uçuşların dün de İsrail ve Ürdün’e planlanan 24 özel uçuşla devam ettiğini, İsraillilerin havayoluyla ülkelerine dönmelerine yeşil ışık yakılan 18 Haziran’dan düne kadar Larnaka’dan 58 özel uçuş geçekleştirildiğini yazdı.

Gazete İsraillileri ve yabancı uyrukluların lüks yatlarla İsrail’den Larnaka Marinasına gidişlerinin devam ettiğini, yatların yolcuları marinaya indirdikten sonra yenilerini taşımak üzere İsrail’e geri döndüğünü yazdı. Geçen perşembe günü İsrail’den Larnaka marinasına 22 yat ile 150 yolcu taşındığını ekledi.

Habere göre Rum yönetiminin “Estia” planı kapsamında da düne kadar 200 yabancı ülke vatandaşı Slovakya ve Portekiz’in başvurusu üzerine tahliye edildi.

Aynı gazete İsrail şirketlerinin savaş sebebiyle personellerini geçici olarak Güney Kıbrıs’a göndermek istediği bilgisini verdi. Tahliye için kısa süreli kalışların başka, uzun süreli kalışların başka olduğuna vurgu yapılan haberde Rum yönetiminin bu durumu ciddiyetle incelemesi gerektiğine dikkat çekildi.