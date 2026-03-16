Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, 23 Şubat – 13 Mart 2026 tarihleri arasında KKTF kortlarında oynanan karşılaşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı.

Farklı yaş kategorilerinde çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva boyunca tenis severler yüksek tempolu ve çekişmeli maçlara tanıklık etti. Organizasyon süresince sporcular performanslarıyla dikkat çekerken, final karşılaşmaları büyük ilgi gördü. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular düzenlenen törenle kupa ve ödüllerini aldı.

FİNAL KARŞILAŞMALARI

14 Yaş Kızlar Finali’nde Anastasiia Elshina, Melisa Sadıkoğlu’nu 6/0 ve 6/1’lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu.

14 Yaş Erkekler Finali’nde ise Erdal Arabacıoğlu, Ufuk Özdemir karşısında 6/4 ve 6/2’lik setlerle galip gelerek birinciliği elde etti.

16 Yaş Çift Kızlar Finali’nde Larin Vural / Anastasiia Elshina çifti, Gökçe Karamahmutoğlu / Esila Işıklı ikilisini 6/1 ve 6/0’lık setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

13+ Büyük Kadınlar Finali’nde Oksana Piddubna, Şengül Tilki’yi 6/1 ve 6/1’lik setlerle yenerek turnuvayı birinci tamamladı.

13+ Büyük Erkekler Finali’nde ise Kaan Dönmez, Konstantin Kan karşısında 6/1 ve 6/2’lik setlerle galip gelerek şampiyon oldu.

Ekrem Yeşilada Kış Kupası 2026 Dereceleri

8 YAŞ

David Adegboyega Oregbemi

Emir Ertuğ Güder

9 YAŞ KIZLAR

Nil Pera Pınar

9 YAŞ ERKEKLER

Mikhail Zonov

Yankı Yurtsever

10 YAŞ KIZLAR

Çağer Emine Günser

Nil Pera Pınar

10 YAŞ ERKEKLER

Karan Karakaşlı

Niyazi Akçın

12 YAŞ TEK KIZLAR

Erin Tüzünkan

Çağer Emine Günser

12 YAŞ TEK ERKEKLER

Aren Yumurtacıoğlu

Daria Damırchı

14 YAŞ TEK KIZLAR

Anastasiia Elshina

Melisa Sadıkoğlu

14 YAŞ TEK ERKEKLER

Erdal Arabacıoğlu

Ufuk Özdemir

14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER

Ufuk Özdemir / Emre Aleks Kural

Aren Yumurtacıoğlu / Cenk May

16 YAŞ TEK ERKEKLER

Asım Aras Astan

Deniz Hüseyin Önen

16 Yaş Çift Kızlar

Larin Vural / Anastasiia Elshina

Gökçe Karamahmutoğlu / Esila Işıklı

16 Yaş Çift Erkekler

Toprak Ata Candan / Hasan Aras Duman

Deniz Varoğlu / Deniz Hüseyin Önen

13+ Büyük Tek Kadınlar

Oksana Piddubna

Şengül Tilki

13+ Büyük Tek Erkekler

Kaan Dönmez

Konstantin Kan

Senyör Tek Kadınlar

Lal Sargun

Gülen Gül Coşkun

Senyör Tek Erkekler

Dimitri Cebotari

Kemal Soyer

Senyör Çift Erkekler

Metin Poslu / Emre Debreli

Maxim Ban / Dimitri Cebotari

Senyör Karışık Çiftler

Metin Poslu / Laden Güvensoy

Emre Debreli / Meryem Birkan

Turnuva sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını alırken, organizasyon sporcuların gelişimine katkı sağlayan önemli bir tenis etkinliği olarak tamamlandı. Kuzey Kıbrıs’ta tenis sporunun yaygınlaşmasına katkı sunan Ekrem Yeşilada Kış Kupası, her yaş grubundan sporcuyu bir araya getirerek rekabetçi ve centilmence mücadelelere sahne oldu.