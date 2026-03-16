Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, 23 Şubat – 13 Mart 2026 tarihleri arasında KKTF kortlarında oynanan karşılaşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı.
Farklı yaş kategorilerinde çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva boyunca tenis severler yüksek tempolu ve çekişmeli maçlara tanıklık etti. Organizasyon süresince sporcular performanslarıyla dikkat çekerken, final karşılaşmaları büyük ilgi gördü. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular düzenlenen törenle kupa ve ödüllerini aldı.
FİNAL KARŞILAŞMALARI
14 Yaş Kızlar Finali’nde Anastasiia Elshina, Melisa Sadıkoğlu’nu 6/0 ve 6/1’lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu.
14 Yaş Erkekler Finali’nde ise Erdal Arabacıoğlu, Ufuk Özdemir karşısında 6/4 ve 6/2’lik setlerle galip gelerek birinciliği elde etti.
16 Yaş Çift Kızlar Finali’nde Larin Vural / Anastasiia Elshina çifti, Gökçe Karamahmutoğlu / Esila Işıklı ikilisini 6/1 ve 6/0’lık setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
13+ Büyük Kadınlar Finali’nde Oksana Piddubna, Şengül Tilki’yi 6/1 ve 6/1’lik setlerle yenerek turnuvayı birinci tamamladı.
13+ Büyük Erkekler Finali’nde ise Kaan Dönmez, Konstantin Kan karşısında 6/1 ve 6/2’lik setlerle galip gelerek şampiyon oldu.
Ekrem Yeşilada Kış Kupası 2026 Dereceleri
8 YAŞ
David Adegboyega Oregbemi
Emir Ertuğ Güder
9 YAŞ KIZLAR
Nil Pera Pınar
9 YAŞ ERKEKLER
Mikhail Zonov
Yankı Yurtsever
10 YAŞ KIZLAR
Çağer Emine Günser
Nil Pera Pınar
10 YAŞ ERKEKLER
Karan Karakaşlı
Niyazi Akçın
12 YAŞ TEK KIZLAR
Erin Tüzünkan
Çağer Emine Günser
12 YAŞ TEK ERKEKLER
Aren Yumurtacıoğlu
Daria Damırchı
14 YAŞ TEK KIZLAR
Anastasiia Elshina
Melisa Sadıkoğlu
14 YAŞ TEK ERKEKLER
Erdal Arabacıoğlu
Ufuk Özdemir
14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER
Ufuk Özdemir / Emre Aleks Kural
Aren Yumurtacıoğlu / Cenk May
16 YAŞ TEK ERKEKLER
Asım Aras Astan
Deniz Hüseyin Önen
16 Yaş Çift Kızlar
Larin Vural / Anastasiia Elshina
Gökçe Karamahmutoğlu / Esila Işıklı
16 Yaş Çift Erkekler
Toprak Ata Candan / Hasan Aras Duman
Deniz Varoğlu / Deniz Hüseyin Önen
13+ Büyük Tek Kadınlar
Oksana Piddubna
Şengül Tilki
13+ Büyük Tek Erkekler
Kaan Dönmez
Konstantin Kan
Senyör Tek Kadınlar
Lal Sargun
Gülen Gül Coşkun
Senyör Tek Erkekler
Dimitri Cebotari
Kemal Soyer
Senyör Çift Erkekler
Metin Poslu / Emre Debreli
Maxim Ban / Dimitri Cebotari
Senyör Karışık Çiftler
Metin Poslu / Laden Güvensoy
Emre Debreli / Meryem Birkan
Turnuva sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını alırken, organizasyon sporcuların gelişimine katkı sağlayan önemli bir tenis etkinliği olarak tamamlandı. Kuzey Kıbrıs’ta tenis sporunun yaygınlaşmasına katkı sunan Ekrem Yeşilada Kış Kupası, her yaş grubundan sporcuyu bir araya getirerek rekabetçi ve centilmence mücadelelere sahne oldu.