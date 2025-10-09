Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 35. WTF(Olimpik Sistem) Taekwondo Şampiyonası ve World Budo Martıalarts Sistem Karate Kata Müsabakaları dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Müsabakalara KKTC, Türkiye, İran ve Etopya Takımları katıldı.
WTF BAYAN MÜSABAKA
1.Hira Kürekçi
2.Zeynep Kürekçi
WTF BAYAN MÜSABAKA
1.Tuvana Yeleğen
2.Utku Kavin Yeleğen
WTF BAYAN MÜSABAKA
1.İnci Demir
2.Melisa Türkmen
WTF BAYAN MÜSABAKA
1.Tuğba Ormankaya
2.Nursena Erciyes
WTF BAYAN MÜSABAKA
1.Ceren Köksal
WTF ERKEK MÜSABAKA
1.Ali Ramazan Şimşek
2.Muhammet Enes Çiftçi
WTF ERKEK MÜSABAKA
1.Nuri Şerbetçi
2.Batuhan Yilmaz
WTF ERKEK MÜSABAKA
1.Mustafa Kemal Çağlar
2.Şakir Yağiz Atinçsoy
3.Kamil Umut Demir
4.Yaman Doruk Durmaz
Wtf Erkek Müsabaka
1.Ali Kencebay
2.Kerem Kencebay
3.Ali Arpacioğlu
4.Sam Norouzi
WORLD BUDO MARTIALARTS SİSTEM KARATE KATA MUSABAKALARI
BAYAN KATA
KATAGORİ 1
1. Özlem Çirakoğlu
2. Samiya Heybatova
KATAGORİ 2
1.Aynur Kurbanova
2. Mehriyaraşova
KATAGORİ 3
1. Beyza Kayçin
2. Kadriye Diana Çelik
ERKEK KATA
Katagori 4
1. Ahmet Şanverdi
2. Arsenii Makolov
KATAGORİ 5
1. Şamil Aliyev
2. Kiril Makolov
ERKEK KATA
KATAGORİ 6
1. Artem İvanov
2. Davut Charyyev
VETERAN ERKEK KATA
Katagori 7
1. Celal Akgül (İngiltere)
Katagori 8
1. Seifolah Asadi (İran)