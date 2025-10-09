Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 35. WTF(Olimpik Sistem) Taekwondo Şampiyonası ve World Budo Martıalarts Sistem Karate Kata Müsabakaları dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Müsabakalara KKTC, Türkiye, İran ve Etopya Takımları katıldı.

WTF BAYAN MÜSABAKA

1.Hira Kürekçi

2.Zeynep Kürekçi

WTF BAYAN MÜSABAKA

1.Tuvana Yeleğen

2.Utku Kavin Yeleğen

WTF BAYAN MÜSABAKA

1.İnci Demir

2.Melisa Türkmen

WTF BAYAN MÜSABAKA

1.Tuğba Ormankaya

2.Nursena Erciyes

WTF BAYAN MÜSABAKA

1.Ceren Köksal

WTF ERKEK MÜSABAKA

1.Ali Ramazan Şimşek

2.Muhammet Enes Çiftçi

WTF ERKEK MÜSABAKA

1.Nuri Şerbetçi

2.Batuhan Yilmaz

WTF ERKEK MÜSABAKA

1.Mustafa Kemal Çağlar

2.Şakir Yağiz Atinçsoy

3.Kamil Umut Demir

4.Yaman Doruk Durmaz

Wtf Erkek Müsabaka

1.Ali Kencebay

2.Kerem Kencebay

3.Ali Arpacioğlu

4.Sam Norouzi

WORLD BUDO MARTIALARTS SİSTEM KARATE KATA MUSABAKALARI

BAYAN KATA

KATAGORİ 1

1. Özlem Çirakoğlu

2. Samiya Heybatova

KATAGORİ 2

1.Aynur Kurbanova

2. Mehriyaraşova

KATAGORİ 3

1. Beyza Kayçin

2. Kadriye Diana Çelik

ERKEK KATA

Katagori 4

1. Ahmet Şanverdi

2. Arsenii Makolov

KATAGORİ 5

1. Şamil Aliyev

2. Kiril Makolov

ERKEK KATA

KATAGORİ 6

1. Artem İvanov

2. Davut Charyyev

VETERAN ERKEK KATA

Katagori 7

1. Celal Akgül (İngiltere)

Katagori 8

1. Seifolah Asadi (İran)