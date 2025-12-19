TED Kuzey Kıbrıs Koleji 2025 mezunlarımızdan Ülkü Evgin, uluslararası geçerliliği bulunan ve 2025 Mayıs ayında yapılan A-Level Psikoloji sınavlarında elde ettiği üstün başarıyla Kıbrıs birincisi oldu. Bu önemli başarı hem okulu hem de ailesi için büyük bir gurur kaynağı oluşturdu.



A-Level sınavları, özellikle yurtdışında eğitim planlayan öğrenciler için dünya çapında akademik yeterliliğin en saygın göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkü Evgin, aldığı yüksek puanla sınava katılan birçok aday arasında dikkat çekici bir başarıya imza attı.



Ülkü Evgin, mezuniyetinin ardından akademik yolculuğuna Hollanda'da Vrije Universiteit Amsterdam'da Felsefe bölümü öğrencisi olarak devam ediyor. Bu nedenle Pearson Edexcel tarafından Güney Kıbrıs'ta önceki gün düzenlenen Outstanding Pearson Learner Awards töreninde verilen ödülü, kendisi adına ailesi teslim aldı.

Hem Güney Kıbrıs hem de Kuzey Kıbrıs'ta bulunan liselerin katıldığı ödül töreninde TED Kuzey Kıbrıs Koleji de başarı belgesi ile onurlandırıldı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden yapılan açıklamada, “ okul yönetimi olarak öğrencimizi bu değerli başarısından dolayı içtenlikle tebrik ediyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.” denildi.