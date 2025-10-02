Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) meslek liselerinde altyapı, donanım, malzeme ve kadro eksikliği olduğunu savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı Anayasa ve yasaların sorumluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Sendika yetkilileri bu sabah Lefkoşa’da Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nde basına açıklama yaparak, okuldaki eksiklikler ve alt yapı sorunlarını dile getirdi.

Motorlu araç, elektrik ve elektronik teknolojisi, yiyecek, içecek, konaklama ve ön büro alanlarında okulda kadro, donanım, teçhizat ve malzeme eksikliği olduğunu kaydeden sendika, bilişim teknolojileri alanında da öğretmen ihtiyacını azaltmak için sınıfların birleştirildiğini savundu.

Eylem

KTOEÖS yürütme kurulu üyelerinin, okuldan bazı öğretmenlerin de katılımıyla yaptığı basın açıklamasında ilk sözü alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, motor öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’na görevlendirildiği için 2 haftadır Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nde motor derslerinin boş geçtiğini, araç teknolojisi dersi için atölye olmadığından öğrencilerin geçen yılki gibi bu yıl da uygulama yapamadığını söyledi.

Elektrikli araçlar dalı oluşturulduğunu ancak eğitim seti olmadığından bu derste de uygulamanın gereği gibi yapılamadığını kaydeden Eylem, öğretmen kısıtlaması kapsamında bilgisayar dersinde sınıfların birleştirildiğini belirtti. Eylem, “Bilgisayarlar arızalı ya da donanımı eksik, internet yok ama öğretmene baskı yapılıyor. Yeterli bilgisayar yoksa öğretmen nasıl uygulama yapabilir?” dedi.

Pastacılık ve fırıncılık alanında da malzeme sağlanmadığından öğrencilerin uygulama yapamadığını söyleyen Selma Eylem, kantinin yetersiz olduğunu, öğrencilerin beden eğitimi derslerini okulun park yerinde yaptığını kaydetti.

10’uncu sınıf kitaplarının henüz öğrencilere ulaşmadığını, meslek liselerinde atölye ve bölüm şefi olmadığını, bazı okullarda öğretmen eksikliğinin hala devam ettiğini söyleyen Eylem, tam gün eğitimin “sahte” olduğunu savundu.

Eğitimin ve okulların tek derdinin “Disiplin Tüzüğü” olarak gösterildiğini iddia eden Selma Eylem, hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı’na, “kamusal eğitimi gözden çıkarmak, Anayasa’nın ve yasaların gereğini yerine getirmemek” eleştirisinde bulundu.

-Zekai

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, ilgili tüzüğe göre bölüm sınıflarında 16 öğrenci olması gerekirken bu yıl 20-25 öğrenci bulunduğuna işaret ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitimi gözden çıkardığını söyledi.

Meslek liselerinde öğretmen ihtiyacı oluşmasın diye alınan kararların eğitimin niteliği ve öğrencilerin güvenliği açısından riskli olduğunu ifade eden Zekai, “pembe tablo” çizen bakanlığın aldığı kararlarla okulları kaosa sürüklediğini savundu.

Adnan Zekai, “Eğitime verecek bir şeyi kalmadı” diyerek Milli Eğitim Bakanını istifaya çağırdı.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitimi yönetemediğini ve sıkıntılara çare bulamadığını iddia etti.

Çavuşoğlu’na okul idarelerine ve öğretmenlere baskı uygulayıp, sorunları örtbas etme eleştirisinde bulunan Gökçebel, seçim yasağına girileceğini bilen bakanlığın nakiller konusunda adım atmadığını ancak hiçbir ihaleye çıkılmadan 35 okula güvenlik görevlisi aldığını söyledi.

Başsavcılık, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili mercilere bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Gökçebel, ülkenin "suç işleyen, yeniden seçilmek için kendine avantaj sağlayan" kişiler tarafından yönetildiğini savundu.

Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanının kendini yasaların üzerinde gördüğünü iddia ederek, öğretmenlerin yurt dışına çıkma ve grev gibi haklarına saldırıldığını ileri sürdü.