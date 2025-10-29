TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Ülkü Evgin, uluslararası geçerliliğe sahip A-Level Psikoloji sınavlarında gösterdiği üstün başarı ile Kıbrıs birincisi oldu.

Binlerce öğrenci arasında elde ettiği önemli başarı ile hem okuluna hem de ailesine büyük bir gurur yaşatan Evgin ödülünü 11 Aralık 2025 de Güney Kıbrıs’ta Pearson Edexcel tarafından düzenlenecek törende alacak.

YURT DIŞI EĞİTİMDE BÜYÜK ÖNEM

Yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan A-Level sınavları, dünya genelinde akademik yeterliliğin en saygın göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülkü Evgin, elde ettiği yüksek puanla sınava katılan binlerce öğrenci arasından öne çıkarak, uluslararası düzeyde bir başarıya imza attı.

Bu üstün başarısı sayesinde Ülkü Evgin, 11 Aralık 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’ta Pearson Edexcel tarafından düzenlenecek “Outstanding Pearson Learner Awards” töreninde ödülünü almaya hak kazandı.

Başarı ile ilgili TED Kuzey Kıbrıs Koleji Okul yönetimi açıklamasında “ öğrencimizi bu anlamlı başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.” denildi. Lha