Siyasi Partiler Konseyi toplantısının, “son derece samimi bir ve açık bir ortamda gerçekleştiğini" söyleyen Erhürman, Kıbrıs sorunu hakkında yapılan tüm görüşmelerin, Hristodulidis tarafından sunulan paketin ve Yüksek Mahkeme tarafından talep edilen Anayasa değişikliğinin görüşüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıların, BM Genel Sekreteri, üç garantör ülke ve her iki liderin de katılımıyla çok üst düzey bir görüşme olduğunu ve bu düzeydeki bir görüşmeye gidilmeden Lefkoşa'da, belli konularda anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

“5+1'den kaçmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Bugüne kadar hiçbir görüşmeden kaçmadık, bundan sonra da kaçmayacağız,” diye konuşan Erhürman, 5+1 formatındaki bir toplantıya gidilmeden Lefkoşa'da belli konularda anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Bu boyuttaki toplantılarda, hiçbir sonuç almadan çıkılması, taraflar için iyi bir şey değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Siyasi Partiler Konseyi toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’de başlayan toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve parti başkanları basına açıklamalarda bulundu.

-“Yoğun temaslar gerçekleştirdik”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasal Partiler Konseyi ile yapılan ikinci toplantıda, son görüşme sürecinde neler yaşandığını ayrıntılı bir şekilde ve herhangi bir şeyi gizlemeden aktardıklarını belirtti.

Sürecin selameti açısından basına açıklamalarda bulunurken, fazla ayrıntıya girmeyi doğru bulmadıklarını kaydeden Erhürman, bugün, Cumhurbaşkanlığı makamındaki 55. günü olduğunu söyledi.

Erhürman, bu 55 günde yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini; İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa Büyükelçileri ile Avrupa Komisyonu, AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’la görüşmeler ve Birleşik Krallık Devlet Bakanıyla telefon görüşmesi yapıldığını belirtti.

Tüm bu görüşmelerin yanında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yapılan ikili görüşme ve gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin de toplantının gündeminde yer aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, süreç içindeki tüm konuların dört basamağa ayırabileceğini, bunların; çözüm esasına, Cenevre ve New York'tan devralınan güven yaratıcı ve güven artırıcı önlemlere, kendi tarafından sunulan on maddelik paket ve Rum Lider Nikos Hristodulidis tarafından sunulan paketle ilgili meseleler olduğunu kaydetti.

Hristodulidis tarafından sunulan paketin de Konsey toplantısında görüşüldüğünü söyleyen Erhürman, paketle alakalı olarak, kendileri tarafından henüz bir geri bildirim yapılmadığını vurguladı.

-“Ortak basın açıklamasında söz edilen siyasi eşitlik kavramında ‘dönüşümlü başkanlık’ yok”

Çözüm esasına yönelik meselelerin, uzun süredir dile getirdiği dört maddelik metodolojinin parçası olduğunu söyleyen Erhürman, bu metodolojinin ilk maddesinin siyasi eşitlik olduğunu hatırlattı. Erhürman, halkın kendisine Cumhurbaşkanlığı yetkisini verirken, bu dört maddeyle masaya gidileceğini bildiğini belirtti.

“Her zaman bu dört madde üzerinde durdum.” diyen Tufan Erhürman, üçlü görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında söz edilen siyasi eşitlik kavramının, “dönüşümlü başkanlığı” içermediği için tam olmadığını belirtti.

“Dönüşümlü başkanlık” kabul edilmeden, metodolojinin ilk maddesinin ancak yarısında ortak fikir oluştuğunu kaydeden Erhürman, “Metodolojinin ilk maddesinin tamamı üzerinde ortak fikir oluşmadıkça, ikinci maddesine geçilmesi mümkün değildir. Şu anda, dört maddelik metodolojinin birinci maddesinin yarısındayız ve siyasi eşitlik noktasındayız.” şeklinde konuştu.

-“Çözüm modeline ilişkin bir uzlaşma söz konusu değildir”

Erhürman, çözümün modeline ilişkin herhangi bir tartışmaya ya da sonuca ulaşılmadığını belirterek, “Çünkü tavrımız net.” dedi.

Erhürman, zaman zaman Güvenlik Konseyi kararına atıf yapılmış olmasının, her iki tarafta da çözüm modeline ilişkin bir uzlaşma olduğu yönünde yorumlandığını söyleyerek, uzlaşmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

“Çözüm modeli” ifadesinin işin esası olduğunu ve metot tamamlanmadıkça, “esas” konuşulamayacağını belirten Erhürman, Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atfın sadece siyasi eşitlik konusunda olduğunu ve çözüm modeli olarak, federasyondan bahsetmediğini kaydetti.

Erhürman, “Seçimden önce, ne söylediysem, neyin sözünü verdiysem; seçimden sonra da onu görüşeceğim.” şeklinde konuştu.

-“5+1’e Lefkoşa'da, belli konularda anlaşmaya varılarak gidilmesi gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıların, BM Genel Sekreteri, üç garantör ülke ve her iki liderin de katılımıyla çok üst düzey bir görüşme olduğunu ve bu düzeydeki bir görüşmeye gidilmeden Lefkoşa'da, belli konularda anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Bu formattaki toplantıların ilkinin Cenevre, ikicisinin de New York'ta yapıldığını hatırlatan Erhürman, her iki toplantıdan da basit konular dahil, hiçbir sonuç alınamadığını söyledi. Erhürman, “Bu boyuttaki toplantılarda, hiçbir sonuç almadan çıkılması, taraflar için iyi bir şey değildir.” dedi.

-“Holguin ocak ayı sonunda tekrar adaya gelecek”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in, ocak ayı sonunda tekrar adaya gelmesinin öngörüldüğünü belirten Erhürman, Holguin ile bu süre içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “5+1'den kaçmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir görüşmeden kaçmayız. Bugüne kadar kaçmadık, bundan sonra da kaçmayacağız,” diye konuşarak “hep sonuca odaklanmanın” önemine değindi.

“Sadece süreç devam ediyor diye görünmesi için,” üst düzey bir toplantı yapmak istemediklerini kaydeden Tufan Erhürman, gelişmeler yaşanan; kayıp şahıslar, hellim ve geçiş kapıları konularına değindi.

Tüm bu gelişmelerin, Holguin’in gelişinden önce sonuca varmasını umduğunu söyleyen Erhürman, siyasi parti başkanlarının, partileri adına tüm bu konular üzerine görüş bildirdiğini kaydetti.

-“Toplantı son derece samimi ve açık bir ortamda gerçekleşti”

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Son derece samimi bir ve açık bir ortamda görüşmemizi gerçekleştirdik,” diyerek, toplantıda ayrıca Yüksek Mahkeme tarafından talep edilen Anayasa değişikliğinin de konuşulduğunu söyledi.

Siyasi partilerin genelinin, bu konuya olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu ve hükümetin de mali boyuta ilişkin çalışmalar yaptığını kaydeden Erhürman, böyle bir değişiklik için referanduma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.