Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Antalya'da 21-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6. Antalya Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması - Gastro Antalya kapsamında yarışmalara katılan ve 1 altın, 3 bronz ile 4 gümüş madalya kazarak önemli bir başarı elde eden Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm Alanı öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın' da hazır bulundu.

Bakan Çavuşoğlu kabulde öğrencileri tebrik ederek, “Binlerce çocuk arasında gösterdiğiniz başarıyla bayrağımızı dalgalandırarak ‘Biz de varız’ dediniz. Coğrafyamız küçük olabilir ancak ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda başarılarımızı büyütüyoruz. Bu başarılar ise madalyalarla ödüllendiriliyor.” dedi.

Turizm alanı mezunlarının geleceğini desteklemek adına burs programlarını yeniden değerlendireceklerini açıklayan Çavuşoğlu, turizm sektörünün ülkenin en geniş alanlarından biri olduğunu hatırlatarak, yerel istihdamın artırılmasının önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu: “Turizm en fazla göç aldığımız alanlardan biri. Eğer uluslararası başarılarımızı görünür kılarsak, çocuklarımızın istihdamını şimdiden planlayabilir ve nitelikli iş gücünü artırarak göçü azaltabiliriz.” diye konuştu.

Kabulün ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlere başarı belgeleri ile hediyelerini takdim etti.