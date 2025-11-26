Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Polis Genel Müdürlüğü’nün bütçesi 8 milyar 452 milyon 706 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Güvenlik, basına yönelik tehdit, huzur operasyonu gibi konuların konuşulduğu toplantıda, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, muhalefet ve iktidar milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Adalıer, “Ülkede hepimizi rahatsız eden durumlar var. Polisin bununla ilgili mücadelesi sürüyor. ‘Bu ülke güvensizdir’ algısı yaratmak doğru değil. Hepimiz aynı gemideyiz.” dedi.

Polis örgütünün bugüne kadarki çalışmalarında başarılı olduğunu belirten Adalıer, “Bunun hakkını vermek lazım.” diye konuştu.

Poliste eksik kalan birtakım ihtiyaçların giderilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Adalıer, polisin 2024’te personel ihtiyacı, yasalar, özlük hakları, bina, araç gereç teknik, teçhizat ve eğitimle ilgili yol haritasının belirlendiğini söyledi.

Polisin moral ve motivasyonunu düzeltmek için 9 başlıkta yasa önerisi hazırlandığını belirten Adalıer, “Bir anda değil ama bir takvim dahilinde polislerin ihtiyaçlarının giderilmesi lazım.” dedi.

Suçların önlenmesi için suçun neden işlendiğiyle ilgili de çalışma yapılmasının önemine işaret eden Adalıer, uyuşturucuyla mücadelenin bir devlet politikası olması gerektiğini de dile getirdi.

Adalıer, “Niyet varsa, suç işlenir. Suçu engellemek adına polise teknik imkanlar kazandırmalı, günümüzde birçok şey bir telefon konuşmasına veya mesaja bakıyor.” dedi.

Organize suçla mücadele için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da ifade eden Adalıer, oto galerilere yönelik saldırılarda, faili meçhul hiçbir mesele kalmadığını söyledi.

Adalıer, Türkiye’deki yetkili makamlarla iş birliği yapıldığını dile getirerek, KKTC polisinin sahada önemli başarılar elde ettiğini de dile getirdi.

Kelepçe konusunda söylenenleri de yanıtlayan Adalıer, “Polis eleştirilirken birçok unsur göz ardı ediliyor. Bu konu birçok paydaş ile konuşuldu.” dedi.

Adalıer, “Polis örgütü bugüne kadarki çalışmalarında başarılı. Bunun hakkını vermek lazım. Polisimiz sahada çok iyidir ki failler yakalanıyor. Önleyici tedbirler, yasal gereksinimlerin ve ihtiyaçların giderilmesi lazım.” dedi.

Adalıer, ek mesai konusunda iyileştirme yapılması gerektiğini yineleyerek, "Bu bütçeyle araç filomuzu yenilememiz de mümkün değil.” açıklamasında bulundu.

Sami Özuslu’nun sorusu üzerine Adalıer, “Tüm basın mensuplarının korunması bizim sorumluluğumuzdur. Gerekli tedbirler alınıyor.” dedi.

Polisin ödül verme ve operasyon kaleminin 500 bin TL’nin altında olduğunu da söylemesi üzerine bütçede artışa gidildi.

Adalıer’in konuşmasının ardından polisin ödül kalemine 450 bin TL artış yapılarak Polis Genel Müdürlüğü’nün 8 milyar 452 milyon 706 bin TL'lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.