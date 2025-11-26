Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, ülkede uzun süredir devam eden tehdit ortamına dikkat çekerek, basın emekçilerinin yanı sıra mühendis ve mimarların da hedef alınmaya başlandığını söyledi. Ülkede uzun zamandır “gayrı yasallığın geçerli bir yöntem olduğu bir düzen oluşturulduğunu” söyleyen Aysal, buna eşlik eden otorite eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını dile getirdi. Aysal ,basına ve meslek insanlarına yönelen saldırıların yalnızca ilgili kişilere değil, toplumun bütününe yönelik tehditler olduğunu vurguladı. Aysal, toplumun büyük bir tehdit altında olduğunu görmenin zorunlu olduğunu belirterek, hükümet edenlere güven ortamını süratle tesis etme çağrısında bulundu. “Aksi takdirde kişiler çetelerle karşı karşıya gelecek noktaya doğru ilerliyoruz.” diyen Aysal, temennisinin bu tehlikeli sürece varmadan sorunun ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.