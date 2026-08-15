Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri dün 2 bin 641 araç sürücüsünü denetledi.

Polisten verilen bilgiye göre denetimlerde, trafik kurallarına uymayıp tehlike yaratan 354 sürücü rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi, sürücülerin 2'si de tutuklandı.