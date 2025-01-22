CTP Milletvekili Ürün Solyalı dün Mecliste trafikle ilgili güncel konuşma yaptı.

Trafiğin hayatı çok yakından ilgilendirdiğini, her yıl binlerce insanın trafikten zarar gördüğünü belirten Solyalı, bu konunun Ulaştırma Bakanlığı’nın gündeminde olmadığını ifade etti.

Dünyanın trafik kazalarında sıfır ölümü hedefleyen “vizyon sıfır”ı ortaya koyduğunu kaydeden Solyalı, Ulaştırma Bakanlığı’nı “sıfır vizyon” sahibi olmakla suçladı. Solyalı, “Trafiğe yapılacak yatırımlar gündem değildir.” dedi.

Karanlık, bariyersiz, güvensiz yollarla ilgili bir girişim olmadığını söyleyen Solyalı, insan hayatının öneminden bahsederek, bu konuda bir strateji belgesi hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Solyalı, stratejinin, insan unsurunun hata yapabileceği üzerinden kurgulanması gerektiğini vurguladı.