Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.00 sıralarında toplandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’te yanıt vermek üzere söz aldı.

Trafiğin gündem olma nedenini 10 günde 7 tane kazanın olması olarak gösteren Arıklı, 7 ölümlü kazanın polis raporlarına göre 5’inin sürat, birinin alkol, birinin ise dikkatsiz sürüş olduğunu belirtti.

Yolların dört dörtlük olduğunu savunmadığını söyleyen Arıklı, 1975’ten sonra trafik kazaları ile ilgili rakamları paylaştı ve kazaların yıllar içinde artan araç sayısına bağlı olarak arttığını söyledi. Arıklı, “kazaların, ölümlerin üzerinden siyaset yapılmamasını” istedi.

Toplu taşıma sistemine geçilmezse araç sayısının daha da artacağını belirten Arıklı, çarenin toplu taşıma olduğunu vurguladı, bunun için ciddi bir çalışma başlattıklarını söyledi.

“Ölümlü trafik kazaları hepimizin ciğerini dağlıyor.” diyen Arıklı, imkanların yetersizliğine dikkat çekerek, imkanlar çerçevesinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hız yapan, dikkatsizce araç sürenleri de eleştiren Arıklı, muhalefete trafik konusunu popülist bir şekilde ele almama çağrısında bulundu.

CTP milletvekili Sami Özuslu, yerinden söz alarak, “takata” marka hava yastıkları konusunda Bakanlığın tavrını sordu. Arıklı, sorunlu hava yastıklarını kontrol etme yönünde bir çalışmaları olduğunu kaydetti.