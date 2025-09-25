Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 4 lisans programı uluslararası akreditasyon aldı.

Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) üyesi ve Almanya merkezli bağımsız akreditasyon kurumu Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu (AHPGS) tarafından akredite edilen UKÜ lisans programları; “Hukuk (Türkçe ve İngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Beslenme ve Diyetetik (Türkçe ve İngilizce) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe ve İngilizce)” olarak açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, UKÜ Hukuk Fakültesi, bu akreditasyonla ilk kez uluslararası düzeyde onay alırken, diğer programlar da bu yıl itibarıyla AHPGS akreditasyonuna sahip oldu.

UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Debreli, UKÜ Temel ve İnsani Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vural Yılmaz, UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şölen Külahçı ve UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Sütçü, 5 yıllık akreditasyonla ilgili değerlendirmede bulunarak, üniversitenin eğitim-öğretim kalitesinin uluslararası düzeyde kabul görmesinden duyduğu memnuniyet ifade etti.