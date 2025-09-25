Turizm Adası misyon ve vizyonunu sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilke imza atılarak otel personeline yönelik sertifikalı “ Yangın Güvenliği Eğitim Programı ” düzenlendi.

Grand Pasha Lefkoşa Otel öncülüğünde düzenlenen eğitim programına Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Şube Amirliği’nde görevli alanında uzman eğitmenler katıldı. Yüksek katılımla 15 – 19 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve yangın güvenliğine yönelik toplam 20 saat süren kapsamlı eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Teorik eğitimlerin yanı sıra tatbikatlar ve yazılı sınavlar yapıldığı program kapsamında katılımcılar hem teorik bilgi hem de uygulamalı deneyim kazanma olanağı buldular. Eğitim sonucunda, otel bünyesinde Kurtarma, Koruma, İlk Yardım ve Yangına Müdahale Ekipleri oluşturuldu.

Grand Pasha Lefkoşa Otel’den yapılan açıklamaya göre; olası bir yangın durumunda otel personeli itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapabilecek donanıma kavuştu. Eğitimler sonunda toplam 25 personel sertifika alma başarısı elde etti.

Bu önemli adım ile Grand Pasha Lefkoşa Otel konukların, ziyaretçilerin ve çalışanlarının güvenliğini her koşulda en üst seviyede tutmaya devam edecek.