Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik hayata geçirdiği “60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi” adlı proje kapsamında ilk ders Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından verildi.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk derse Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Genel Sekreteri Dr. Kenan Başaran, İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu, İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Projesi Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve Yrd. Doç. Dr. Asiye Güngör Başaran katıldı.

-Malkoç

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç konuşmasında, öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak, sağlıklı yaş almanın önemine dikkat çekti.

Fakülte olarak katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Malkoç, fakültenin tüm imkânlarından yararlanabilmeleri için gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, programın yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, ileri yaş dönemine ilişkin yeni bir bakış açısını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

İleri yaş döneminin artık yeni bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, bu dönemi hayatın en bilinçli, sağlıklı ve özgür dönemi olarak nitelendirdiğini belirtti.

Tazelenme Üniversitesi’nin amacının birlikte düşünmek, üretmek ve paylaşmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, teknolojinin hızla geliştiğine, toplum yapısının değiştiğine ve insan ömrünün uzadığına dikkat çekti.

Genç kalmanın en önemli sırrının öğrenmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, bu program sayesinde katılımcıların yeni bilgiler edinirken, sosyal bağlarını ve ilişkilerini de güçlendireceklerini kaydetti.

İlk derste Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve bilinçli yaş alma konularında sunum yapıldı.

Belirlenen akademik takvim doğrultusunda katılımcılara, farklı disiplinlerden akademisyenler tarafından eğitim verilmeye ve etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek.